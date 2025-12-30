'은애하는 도적님아' 홍민기, 라디오서 "남지현의 '이것' 훔치고 싶다" 극찬

홍민기 "남지현, 현장 통솔 아우라·인성 너무 뛰어나"

2026년 1월 3일(토) KBS 2TV 오후 9시 20분 첫 방송

KBS 2TV 새 주말 드라마 '은애하는 도적님아'의 주연 배우 홍민기가 상대 배우 남지현에 대해 극찬했다.

30일 방송된 KBS cool FM '이은지의 가요광장'(이하 '가요광장')에는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 주역들 배우 문상민, 홍민기, 한소은이 게스트로 출연했다.

이날 남지현을 제외한 세 사람은 방송에서 내년 1월 3일 공개를 앞둔 작품 '은애하는 도적님아'에 대해 소개하고 다양한 주제의 대화를 나눴다.

이날 배우 홍민기는 드라마 내용과 연관해 "혹시 도적이 되어 세상에서 한 가지만 훔칠 수 있다면 어떤 걸 훔치고 싶냐"는 한 청취자의 질문에 색다른 답변을 선보였다.

그는 "사실 촬영하면서 남지현 배우한테 많이 배웠다"며 "현장을 통솔하는 아우라나 인성이 너무 뛰어나다. 누나의 인성을 많이 훔치고 싶다"고 답했다.

해당 발언은 단순히 같은 작품을 촬영한 상대 배우에 대한 친근감의 표시가 아닌, 배우로서 남지현의 올바르고 정직한 태도에 대한 존경을 드러낸 것으로 해석된다.

한편, '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는, 위험하고 위대한 로맨스를 그린 작품이다.

작품에서 남지현은 천하제일 도적이 된 여인 '홍은조' 역을 맡았으며, 상대 남자 주인공인 문상민은 조선의 도월대군 '이열' 역, 홍민기는 세도가 자제 '임재이' 역을 맡았다. 두 남자는 홍은조를 사이에 두고 신경전을 벌이며 삼각관계 구도에서 각자 극과극의 매력을 발산할 것으로 예상된다.

