국립박물관 ‘뮷즈’ 매출 첫 400억 돌파

‘케데헌’ 등 K컬처 열풍 영향

문화상품 판매 사상 최고치

한국 전통문화에 대한 관심이 큰 가운데 국립박물관의 문화상품 매출이 역대 최고치를 달성했다.



30일 국립박물관문화재단에 따르면 박물관 문화상품 ‘뮷즈’(MU:DS) 연간 매출액은 최근 400억원을 넘은 것으로 잠정 집계됐다. 연간 매출 400억원대는 2004년 재단이 설립된 이후 처음이다.



‘뮷즈’ 매출액은 올해 10월 처음으로 300억원대를 달성한 뒤, 두 달 만에 400억원대를 넘어서면서 역대 최고 기록을 갈아치웠다.



‘뮷즈’는 국립중앙박물관과 소속 지역 박물관의 소장품을 바탕으로 만든 문화상품으로, ‘뮤지엄’(museum)과 ‘굿즈’(goods)를 합친 브랜드를 뜻한다. 신라 금관을 본떠 만든 장신구, 석굴암을 형상화한 조명, 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 소장한 것으로 알려진 반가사유상 미니어처 등이 주요 상품이다.



‘뮷즈’ 매출은 올해 K컬처 바람을 타고 폭발적으로 늘어났다. 4∼6월에 평균 20억원대였던 매출은 7월 한 달간 약 49억5700만원을 기록하며 배로 늘었고, 8월에는 약 52억7600만원을 달성했다. 두 달간 다양한 ‘뮷즈’ 상품이 100억원 넘게 팔린 셈이다. 올해 6월 개봉한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적 열풍을 불러일으키면서 한국 전통문화에 대한 관심이 커진 데 따른 영향으로 풀이된다.



이후에도 ‘뮷즈’ 매출은 9월 43억8400만원, 10월 48억7200만원, 11월 46억9700만원 등 연속으로 40억원대를 찍었으며 이달에도 40억원을 넘어선 것으로 전해졌다. 전국 국립박물관의 오프라인 상품관, 온라인 숍, 로열티(상표 사용료) 매출 등을 모두 확정하면 연간 매출액은 더 늘 것으로 기대된다.