“올해도 오셨군요” 전주 ‘노송동 얼굴없는 천사’ 26년째 성금 기부 이어

매년 성탄절 전후가 되면 수천만원의 성금을 남몰래 기부해 선행을 베푼 전북 전주시 ‘노송동 얼굴 없는 천사’가 올해도 어김없이 찾아왔다. 올해로 26년째이며, 답지한 성금은 총 11억원을 넘어섰다.

30일 전주시에 따르면 이날 오후 3시43분쯤 전주시 노송동 주민센터로 한 통의 전화가 걸려 왔다. 중년 남성으로 추정되는 발신자는 신분을 밝히지 않은 채 “소나무 밑에 박스 하나를 두었으니 좋은 곳에 써달라”는 말만 남기고 전화를 끊었다. 주민센터 직원은 매년 이맘때 찾아오는 ‘얼굴 없는 천사’임을 직감하고 그가 알려준 장소로 향했다.

주민센터에서 260여m 떨어진 현장에는 A4 용지 상자 하나가 놓여 있었고, 상자 안에는 5만원권 현금다발과 빨간 돼지저금통, 그리고 손 편지 한 장이 들어 있었다. 편지에는 ‘2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 건강하시고 새해 복 많이 받으세요’라는 짧지만 따뜻한 메시지가 적혀 있었다. 성금을 세어보니 총 9004만6000원이었다.

이름도, 직업도 알 수 없는 이의 성금 기부는 이런 방식으로 26년째 계속되고 있다. 2000년 4월 그의 자녀로 보이는 한 초등학생을 통해 58만4000원이 든 돼지저금통이 전달한 것을 시작으로 매년 성탄절을 전후로 성금을 몰래 노송동 주민센터 주변 화단 등에 놓고 유유히 사라질 뿐 신분을 전혀 드러내지 않아 ‘얼굴 없는 천사’로 불린다.

그가 지금까지 전달한 성금은 총 11억3488만2520원에 달한다. 전주시는 그동안 이 성금으로 소년·소녀 가장 등 지역 인재에게 장학금, 을 지급하고, 생활이 어려운 7000여 세대에 현금과 연탄, 쌀 등을 지원해 왔다.

특히, 노송동 일대 주민들은 이러한 얼굴 없는 천사의 뜻을 기리고 그의 선행을 본받자는 의미에서 숫자 천사(1004)를 연상케 하는 10월 4일을 ‘천사의 날’로 지정하고, 천사축제를 열어 불우이웃을 돕는 등 나눔 행사를 진행하고 있다. 그뿐만 아니라 노송동 특화사업으로 매월 4일을 ‘얼굴 없는 천사의 날’로 정하고, 지역 사회 노인들을 대상으로 중식 제공과 이미용 봉사, 문화누리카드 장터 개장 등 다채로운 행사를 개최하며 천사의 나눔 정신을 기려왔다.

HD현대 1%나눔재단은 2023년 어려운 이웃을 위해 헌신하는 이들을 기리기 위해 만든 ‘HD현대아너상’ 첫 수상자로 얼굴 없는 천사를 선정하고 시상금 2억원을 전주시에 전달하기도 했다. 이번 성금도 천사의 뜻에 따라 소년·소녀 가장 등 소외계층을 돕는 일에 사용할 예정이다.

채월선 노송동장은 “2000년부터 한해도 빠짐없이 익명으로 어려운 이웃을 위해 큰 사랑과 감동을 선사한 전주시 얼굴 없는 천사에 깊은 감사를 드린다”면서 “얼굴 없는 천사의 바람대로 나눔의 선순환이 지속적으로 이루어져 더불어 행복한 사회가 되길 바란다”고 말했다.