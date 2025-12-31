96년생 한가지 일에만 매진하면 좋은 결과가 온다. 84년생 작은 것이 소중하다는 사실을 깨달아라. 72년생 장래를 보고 좀 어렵더라도 변화해 보라. 60년생 명예보다는 가까이 있는 사람을 선택하라. 48년생 곤경에서 벗어나는 운이 따른다. 36년생 인연관계에 부딪힘이 있어 곤혹스럽다.

97년생 모나지 않게 생활하면 별일없이 진행된다. 85년생 상가나 건물매매는 북서방을 추진하세요. 73년생 자신 이외에는 믿을 것이 없으니 딱하다. 61년생 현실에서 벗어나고 싶지만 때가 아니다. 49년생 아직 일에 보따리를 쉽게 풀어놓지 마라. 37년생 불안하지만 결과는 좋으니 걱정하지 말 것.

98년생 심리적인 우월감은 그리 오래가지 않는다. 86년생 우환이 생기며 당장 해결될 일 아니다. 74년생 대인관계에서 위축될 필요 없다. 62년생 눈에 뻔히 보이지만 가질 수 없는 운. 50년생 쉽게 흔들리지 말고 초지일관해야 함. 38년생 처방전 이외 취급은 절대 삼가라.

99년생 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 87년생 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 75년생 두 가지 문제를 한꺼번에 처리하라. 63년생 정면승부로 자신의 이미지를 알려라. 51년생 협력할 일이 있으면 적극 나서보라. 39년생 늦다고 생각할 때가 이르다는 옛 속담이다.

00년생 노력 없이 얻은 것은 오래가지 못한다. 88년생 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라. 76년생 점포매매는 오늘 좋은 소식이 온다. 64년생 밖에서 인정받고 안에서 사랑받을 좋을 운. 52년생 운수업 택배업 대리업은 광고에 성과가 있다. 40년생 친구로 인하여 즐거운 한주가 되겠다. 28년생 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다.

01년생 의욕이 떨어지는 것은 자아상실의 현상이다. 89년생 막연한 추측만으로 결과를 바라지 마라. 77년생 자신의 가치를 최대한 높이도록 노력하라. 65년생 호사다마의 운으로 좋고 나쁨이 심하다. 53년생 이유 없이 몸이 무겁고 기분이 다운된다. 41년생 간단명료히 하라. 길어지면 손해 본다. 29년생 마감시간이 임박하면 힘들어진다.

02년생 의심이 되는 사항은 꼭 확인하길 바란다. 90년생 자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 78년생 냉정하고 이성적인 판단이 요구되는 시기. 66년생 주변 상황에 너무 민감하게 대처하지 마라. 54년생 거르지 않은 언행으로 구설 오른다. 42년생 오래 전해 내려오는 방식을 택하라. 30년생 물러나서 이보 전진을 위한 노력을 하라

03년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다. 91년생 노력한 것보다 많은 것을 바라지 마라. 79년생 금전문제는 김씨 양씨 주씨에 부탁하세요. 67년생 타이밍 놓치기 십상. 역발상도 좋은 방법. 55년생 자동차매매 소개업 대부업은 광고에 성과가 있다. 43년생 기도와 참회로 마음 다스릴 것. 31년생 오늘에 충실하고 내일을 대비하는 시기.

04년생 타인의 간섭이 잦아도 한 귀로 듣고 흘려라. 92년생 기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 80년생 경쟁자에 밀리는 형상으로 마음을 비워라. 68년생 벗어나지 마라. 궤도이탈은 불행이다. 56년생 금전 관련하여 면밀히 검토하라. 44년생 기복이 심한 편치 않은 한 주다. 32년생 원하는 것을 얻지만 손실이 따른다.

05년생 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라. 93년생 짚고 넘어갈 일과 아닌 일을 구분하라. 81년생 어렵더라도 자신 본연의 모습을 유지하라. 69년생 가족의 화목을 돈독히 다지는 시기다. 57년생 손재수 오니 시건장치 철저히 하라. 45년생 문제를 그냥 방치하면 뒤에 후회한다. 33년생 실수를 덮고 대응책을 강구하라.

06년생 타인의협력을 적극적으로 구하라. 94년생 쉽게 접근하기 힘든 것은 때를 기다려라. 82년생 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요. 70년생 두 가지를 얻을 수 있는 운이다. 58년생 휴대폰점 악세살이 전자제품점은 광고에 성과가 있다. 46년생 불로소득이 따를 운. 일신이 편안함. 34년생 무성의한 태도를 버리고 진지하게 다가서라.

95년생 허전하다는 느낌이 들면 주변을 살펴보라. 83년생 혼자만 고민하지 말고 나누어 보라. 71년생 오던 길을 뒤돌아보는 여유가 필요하다. 59년생 현상유지 하는 것만으로도 만족하라. 47년생 기존 하던 것은 계속 지속해 나가라. 35년생 언행은 사람의 마음이 묻어 나오는 법이다.

