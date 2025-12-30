식품명인체험홍보관, 대한민국식품명인 전수자와 함께하는 전통식품 체험 프로그램 운영

전통의 맥 잇는 전수자들, 직접 체험 진행하며 전통문화 확산 앞장

사진=식품명인체험홍보관 제공

서울 종로구 북촌에 위치한 식품명인체험홍보관(관장 조윤주)에서 (사)대한민국식품명인협회(회장 유청길) 주관으로 대한민국식품명인 전수자 체험 프로그램이 활발히 운영되고 있다.

이번 프로그램은 식품명인의 전통기술을 전수받은 이들이 직접 체험을 진행하며, 전통식품의 가치와 제조 과정을 알리는 데 초점을 맞추고 있다. 현재 진행 중인 체험 프로그램은 각 분야별 명인과 전수자들이 참여한다.

△안동소주 체험(식품명인 제6호 박재서 명인, 전수자 박찬관): 전통 방식으로 안동소주를 빚고 증류하는 과정을 시연한다. △야생작설차 심화체험(식품명인 제18호 신광수 명인, 전수자 신선미): 야생 찻잎을 아홉 번 덖어내는 구중구포 방식으로 작설차의 깊은 풍미를 체험한다. △장 가르기(된장, 간장) (식품명인 제 35호 기순도 명인, 전수자 고민견): 장 가르기를 통해 장 담그기 문화를 체험해 본다. △전통 찹쌀고추장 만들기(식품명인 제 40호 한안자 명인, 전수자 임대웅): 전통방식으로 만드는 고추장 만들기를 해본다. △감홍로 초콜릿 만들기(식품명인 제46호 이기숙 명인, 전수보조자 이승은): 전통주 감홍로를 활용한 초콜릿 제조법을 배우며 현대적 감각으로 재해석한 전통을 경험한다.

△천리장 활용 전통음식 만들기(식품명인 제50호 윤왕순 명인, 전수자 김지나): 천리장(전통 장류)을 이용한 다양한 한식 요리를 직접 만들어 보는 프로그램이다. △앙금 떡케이크 만들기(식품명인 제 52호 이연순 명인, 전수자 신혜령): 앙금 떡케이크를 만들어 본다. △죽염홍된장 활용 전통음식 만들기(식품명인 제 67호 정승환 명인, 전수자 윤선정): 죽염홍된장(전통 장류)을 이용한 한식 요리를 직접 조리해 본다. △연잎주 체험(식품명인 제 79호 김용세 명인, 전수자 : 김동교): 연잎주를 걸러보고, 직접 거른 연잎주와 전통주를 시음해 본다. △신선주 술빵 만들기(식품명인 제 88호 박준미 명인, 전수자 : 이경민): 신선주를 활용해 술빵을 만들어 본다.

사진=식품명인체험홍보관 제공

이번 프로그램은 명인 지정 품목뿐 아니라 이를 응용한 다양한 체험까지 확대해 전통의 현대적 계승을 시도한다. 식품명인체험홍보관의 조윤주 관장은 “전수자들이 단순히 기술을 배우는 것을 넘어, 직접 체험을 기획하고 운영하며 전문성을 펼칠 수 있도록 지원할 것”이라며 “전통식품의 대중화와 세계화를 위한 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

식품명인체험홍보관은 1층 ‘이음카페’에서 명인의 전통식품을 활용한 음료와 디저트를, 2층 ‘식품명인 체험관’에서 명인과 전수자가 진행하는 체험 프로그램을 제공한다. 특히 명인체험은 연간 60회 이상 진행되며, 평일체험은 10인 이상 단체 예약 시 맞춤형 프로그램(막걸리, 한과, 고추장 등)으로 주 4회이상 운영한다.

조윤주 관장은 “전통식품은 단순한 먹거리가 아니라 선조의 지혜와 문화가 담긴 유산이다. 전수자들이 주도하는 체험 프로그램을 통해 더 많은 이들이 전통의 매력을 경험하길 바란다”라고 밝혔다. 또한 “식품명인제도는 전통을 보존하는 데 그치지 않고, 이를 창의적으로 재해석해 미래 세대에 전달하는 것이 목표다. 이번 프로그램이 그 출발점이 될 것”이라고 전했다.

한편, 이번 체험 프로그램은 전통식품의 기술적 계승뿐 아니라 현대적 응용까지 포괄하며, 식품명인체험홍보관이 전통문화의 허브로 자리매김하는 계기가 될 것으로 기대된다. 참여를 원하는 이들은 홈페이지를 통해 예약 가능하다.