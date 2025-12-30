베네수 본토 때린 美… “CIA, 마약 적재 부두 드론 공격”

12월 초 타격에 군사 긴장감 고조



유조선 해상봉쇄 이어 지상공격 ‘확전’

“인명 피해는 없어… 마두로 압박 상징”

WSJ “마두로, 정치 입지 강화에 활용”



트럼프, 네타냐후 만나 휴전 2단계 논의

미국 중앙정보국(CIA)이 ‘마약과의 전쟁’ 일환으로 이달 초 이미 베네수엘라 본토를 직접 공격했다는 보도가 나왔다. 베네수엘라에 대한 미국의 군사적 압박이 커지는 가운데 첫 육상 타격이 이뤄지면서 앞으로 미국의 작전 반경이 확대될 수 있다는 전망이 나온다.

미 CNN은 29일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 CIA가 이달 초 드론을 이용해 베네수엘라 해안의 외딴 부두를 공격했다고 전했다. 미 정부는 이 부두가 베네수엘라 범죄 조직인 ‘트렌 데 아라과’가 마약을 보관했다가 배에 실어 다른 곳으로 실어 나르는 거점으로 판단했다. 이번 공습을 통해 부두 시설과 선박들이 파괴됐지만 인명 피해는 없었다. 미 특수작전사령부(SOCOM)가 작전에 정보 지원을 제공한 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 대통령이 최근 몇 차례 ‘베네수엘라 지상작전 수행’을 언급했는데 사실로 드러난 것이다. 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 리조트에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담 후 “(베네수엘라의) 마약을 배에 적재하는 부두 지역에서 큰 폭발이 있었다”며 이 폭발이 미국의 작전에 의한 것이라고 밝혔다. 지난 26일 녹화해 전날 공개된 한 라디오 인터뷰에서도 유사한 취지의 발언을 했다. 다만, 작전 주체 등에 대해서는 구체적 언급을 하지 않았다.

해당 공격은 미 정부가 베네수엘라와의 최근 갈등 국면에서 본토를 공격한 최초 사례다. 미국은 지금까지 마약조직 소탕을 명분으로 카리브해와 동태평양 공해상에서 선박을 공격해 왔다.

CNN은 이번 작전에서 파괴된 시설이 마약 밀매업자들이 이용하는 수많은 항만 시설 중 하나에 불과해 실질적 타격보다는 니콜라스 마두로 정권을 압박하는 상징적인 의미가 크다고 분석했다. 미국이 이미 본토에 대한 타격에 나선 이상 언제든 추가 공격이 이루어질 수 있어 베네수엘라를 둘러싼 긴장은 더 높아질 수밖에 없다. 다만, 미국 월스트리트저널(WSJ)은 마두로 대통령이 최근 자국 내 반미집회에 참가하는 등의 행보를 통해 건재를 과시하고 있다면서 미국의 압박을 오히려 그의 정치적 입지 강화에 활용하고 있다고 평가했다.

트럼프 대통령이 29일(현지 시간) 미 플로리다주 팜비치의 마러라고 자택에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한 후 공동 기자회견을 열고 발언하는 모습. AP연합뉴스

한편, 트럼프 대통령은 이날 네타냐후 총리와 가진 회담에서 가자지구 휴전합의(평화구상) 2단계 이행 방안을 논의했다며 “상당한 진전을 이뤘다”고 말했다. 이어 “(팔레스타인 무장단체) 하마스가 무장해제를 하지 않으면 (중동의) 다른 나라들이 하마스를 없애버릴 것”이라고 압박했다. 이스라엘은 휴전 1단계 시작 뒤에도 하마스가 완전히 무장해제를 하지 않았다면서 주요 고위층 제거를 명분으로 공격을 이어왔다. 하마스는 이에 대응해 지난해 10월 야히야 신와르 사살 이후 공석이었던 조직 수장 자리를 채우기 위한 선거 절차에 착수했다. 사실상 무장해제 거부로 해석된다. 친이란 강경파로 알려진 칼릴 알하야가 차기 수장으로 유력한 것으로 알려져 미국·이스라엘과 하마스 간 무장해제를 둘러싼 갈등은 더욱 증폭될 가능성이 크다.

트럼프 대통령은 이날 이스라엘이 경계하는 이란의 탄도미사일 및 핵무기 프로그램과 관련해서도 강한 경고를 날렸다. 그는 이란의 무기 프로그램 재개가 아직 확인되지는 않았다면서 확인될 경우 “그 대가가 매우 강력할 것이며 어쩌면 지난번보다 더 강력할 수 있다. 이란이 다시 전력을 키우려 한다면 우리가 그들을 때려눕혀야 할 것”이라고 경고했다. 핵 재건에 대해서도 “나선다면 미국이 다시 직접 군사행동에 나서겠다”고 강조했다. 외신은 트럼프 대통령이 이란 재래식 전력 보강에 반대 방침을 밝힌 것은 이번이 처음이라고 분석했다.