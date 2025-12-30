온난화의 역습… 25일 길어진 여름, 22일 짧아진 겨울

113년 기후변화 분석 보고

열대야 9일↑… 폭우 일상화

지난 113년간 우리나라의 여름이 25일 늘고 겨울은 22일 짧아진 것으로 나타났다. 이 기간 열대야일수가 9일 늘었다. 한 해 강수량은 150㎜ 이상 증가했지만 강수일수는 오히려 5일 이상 줄었다. 한꺼번에 많은 비가 내리는 현상이 심화했단 뜻이다.

기상청은 30일 ‘우리나라 113년(1912∼2024년) 기후변화 분석 보고서’를 공개했다. 보고서에 따르면 과거 30년(1912∼1940년)과 최근 30년(1995∼2024년)의 계절길이를 비교한 결과 봄과 여름은 각각 5일(85일→90일), 25일(98일→123일)씩 늘었다. 가을과 겨울은 각각 8일(73일→65일), 22일(109일→87일)씩 줄었다. 과거 30년만 해도 가장 긴 계절이 겨울이었지만 최근에는 여름이 가장 길어진 셈이다.

지난 7월 31일 서울 청계천에서 시민들이 열대야를 피하고 있다. 연합뉴스

이 기간 여름이 길어지면서 열대야도 과거 30년과 비교해 최근 30년에 9.0일 늘었다. 2010년대 이후 이 추세가 보다 강화했는데, 1910년(6.7일) 대비 2010년대(19.7일)엔 2.9배, 2020년대(28.0일)는 4.2배 증가했다. 비는 한 번 쏟아질 때 더 많이 쏟아지는 경향이 짙어졌다. 연간 강수량이 과거 30년(1180.1㎜) 대비 최근 30년(1335.7㎜)에 155.6㎜ 증가한 반면, 연 강수일수는 같은 기간 111.6일에서 106.0일로 5.6일 줄어든 것이다.

기상청은 보고서에서 “최근 기후변화는 기온 상승과 더불어 폭염, 호우, 가뭄 등 여러 극한 현상이 연이어 발생하거나 동시다발적으로 나타나 복합 재해 양상으로 이어지며 국민 생명과 안전뿐 아니라, 지역 경제와 사회 전반에 심각한 영향을 미치고 있다”고 평가했다.