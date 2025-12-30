국정자원 행정시스템 709개 모두 복구

화재 95일 만에 위기경보 해제

행안장관 “관리체계 전반 개선”

올해 9월 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 마비됐던 국가전산망이 95일 만에 전면 복구됐다.



행정안전부는 모바일전자정부(지원), 스마트워크센터 등의 복구 완료로 국정자원 화재로 중단됐던 709개 정부 업무시스템 복구가 마무리됐다고 30일 밝혔다. 대전 본원에 있던 시스템 639개와 대구센터에서 작업하던 13개 시스템은 지난달 14일부로 정상화한 상태였다.

지난 9월 28일 소방, 경찰, 국립과학수사연구원 관계자들이 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 합동 감식을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

행안부는 모든 시스템이 복구됨에 따라 재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 해제하고 재난 대응체계를 종료한다. 다만 이후에도 시스템을 관리하는 각 부처 중심으로 소관 시스템을 점검하고, 문제가 발생하면 관계기관 간 협조 체계를 통해 대응할 계획이라고 설명했다.



정부는 공공 정보화 인프라의 근본적인 체질 개선도 추진한다. 특히 주요 시스템에는 ‘액티브-액티브’ 방식의 재해복구(DR) 체계를 우선 도입할 방침이다. 액티브-액티브 DR는 두 개 이상의 시스템을 동시에 운영해 한쪽에 장애가 발생해도 다른 쪽이 자동으로 서비스를 이어받도록 하는 방식이다. 윤호중 행안부 장관은 “이번 일을 교훈 삼아 정부는 국가정보자원 관리체계 전반을 개선하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.



앞서 9월26일 국정자원 대전센터 5층 전산실에서 리튬이온배터리 이설 작업 중 발생한 화재로 709개 정부 업무시스템이 마비됐다. 국정자원 화재는 작업자들이 배터리 분리·이전 작업을 하면서 전원을 제대로 차단하지 않고 작업하는 등 부주의하게 작업하다 불이 난 ‘인재(人災)’로 확인됐다. 작업 과정에서 관리·감독도 제대로 이뤄지지 않았다. 경찰은 복구 과정에서 책임을 물어 이재용 국정자원 원장 등 19명을 업무상 실화 혐의로 검찰에 송치했다.