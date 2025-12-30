국산 ‘안무함’, 첫 해외훈련 마치고 복귀

국내 독자 기술로 설계·건조한 잠수함 가운데 최초로 해외 연합훈련에 참여했다 30일 경남 진해군항으로 복귀한 ‘안무함’(SS-Ⅲ·3000t급)의 승조원들과 해군 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 도산안창호급인 안무함은 미국 괌 근해에서 열린 한·미 연합대잠훈련 ‘2025 사일런트 샤크’에 참여해 잠수함 추적 및 공격 훈련, 자유공방전, 항공대잠전 등을 진행했다. 또 진해에서 괌까지 왕복 7000여㎞ 장거리 원양항해에서 단 한 건의 장비고장 없이 임무를 완수해 국산 잠수함의 우수성을 입증했다.



해군 제공