세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

李대통령, 유철환 권익위원장 면직안 재가

입력 : 2025-12-30 18:23:48
수정 : 2025-12-30 23:00:29
폰트 크게 폰트 작게
이도형 기자 scope@segye.com
구글 네이버 유튜브
尹정부때 임명… 임기 1년여 남아
명품백 직무 관련성 불인정 논란

이재명 대통령이 30일 유철환(사진) 국민권익위원장의 면직안을 재가했다.

 

청와대는 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 정치권에 따르면 윤석열 전 대통령이 임명했던 유 위원장은 최근 이 대통령에게 사직서를 낸 것으로 알려졌다. 임기를 1년여 남은 상황에서다.

 

유 위원장은 지난해 1월 윤 전 대통령에 의해 3년 임기 국민권익위원장에 임명됐다. 따라서 임기는 2027년 1월까지였다. 당시 야권은 유 위원장이 윤 전 대통령의 서울법대 동기라며, 유 위원장 임명을 놓고 ‘보은 인사’라고 비판했다. 유 위원장 재임 시기에 권익위는 김건희 여사 명품백 수수 의혹을 놓고 직무 관련성이 없다는 취지로 종결 판결해 ‘봐주기 조사’ 의혹이 있었다. 또 그는 10월 국정감사 당시 ‘지난 2, 3월 권익위 간부회의에서 전한길씨를 역사학자 이 에이치(E H) 카에 비유하고, 지귀연 판사의 윤석열 전 대통령 구속 취소 결정을 옹호한 적이 있느냐’는 이강일 민주당 의원 질문에 “제대로 기억이 안 난다” “그런 적은 없는 것 같다”고 답변했는데 같은 질문을 받은 권익위 국장들이 ‘들어봤다’는 취지로 잇따라 손을 들어 논란이 일어난 바 있다.

 

유 위원장은 신민당 사무총장과 평화민주당 부총재를 지낸 유제연 전 의원의 아들로, 어릴 때 소아마비를 앓아 지체장애 4급 판정을 받았으나 서울대 법대를 졸업하고 사법시험에 합격해 22년간 판사를 했다.

이도형 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지