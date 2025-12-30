전북 익산·고창에 특화 공공 임대주택 공모 선정

전북도가 지역 청년과 양육 가구를 위해 익산시와 고창군에 계획한 맞춤형 공공 임대주택이 국토교통부 주관 ‘2025년 특화 공공 임대주택(지역 제안형) 공모’에 선정됐다.

국토교통부 ‘2025년 특화 공공 임대주택(지역 제안형) 공모’에 선정된 전북 익산시 황등면 특화주택 조감도. 전북도 제공

전북도는 이번 공모 사업을 통해 국비 268억원을 확보하게 됨에 따라 전북개발공사(익산시 황등면)와 고창군(고창읍·성송면) 등 3개 사업지에 청년과 양육 가구를 위한 맞춤형 공공 임대주택 196호를 공급할 계획이라고 30일 밝혔다.

지역 제안형 특화 공공 임대주택은 청년과 신혼부부 등 주거 취약 계층의 특성과 지역 여건을 반영해 공급되는 맞춤형 임대주택으로, 주거 공간 제공에 그치지 않고 돌봄과 일자리, 커뮤니티 기능을 연계하는 것이 특징이다.

국토교통부 ‘2025년 특화 공공 임대주택(지역 제안형) 공모’에 선정된 전북 고창군 교촌리 특화주택 조감도. 고창군 제공

사업 규모는 익산시 황등면에 100호(연면적 9940㎡), 고창군 고창읍에 50호(〃1835㎡), 성송면에 46호(〃5767㎡) 등이다. 주택에는 공용 회의실과 휴게 라운지, 도서관, 공동 작업실이 조성되며, 자녀를 둔 가구를 위한 돌봄센터 등 육아 친화 시설도 함께 들어선다.

입주 대상은 무주택자 가운데 중위소득 150% 이하의 청년(만 18~39세)과 만 15세 이하 자녀를 둔 양육 가구로, 연령 제한은 없다. 임대료는 소득 구간에 따라 시세의 35~90% 수준이며, 임대 기간은 최대 30년이다.

국토교통부 ‘2025년 특화 공공 임대주택(지역 제안형) 공모’에 선정된 전북 고창군 성송면 특화주택 조감도. 고창군 제공

전북자치도는 그동안 지역 수요를 반영한 사업 기획과 관계 기관 협업을 통해 공모 사업 경쟁력을 높여 왔으며, 이번 하반기 추가 선정까지 포함해 올해 총 5개소, 336호의 맞춤형 공공임대주택 공급이 가능해졌다.

김관영 전북도지사는 “한 해를 마무리하는 시점에 전북 주거복지의 성과를 거두게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 도민 삶의 질을 높이는 맞춤형 공공 임대주택을 확대할 계획”이라고 말했다.