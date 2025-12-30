경실련·참여연대 '강선우 1억 의혹' 철저 수사 촉구

"선거제도 흔드는 중대 범죄"…"지방선거제 개혁해야"

2022년 지방선거 공천 과정에서 시의원 공천 후보자에게 1억원을 수수한 의혹이 불거진 더불어민주당 강선우 의원에 대해 시민단체들이 철저한 수사를 촉구했다.



경제정의실천시민연합(경실련)은 30일 성명을 내고 "공당의 공천 과정이 금품에 의해 오염됐을 가능성을 시사하는 매우 충격적인 정황"이라며 "민주주의의 근간인 선거제를 뿌리째 흔드는 중대 범죄"라고 주장했다.

더불어민주당 강선우 의원. 연합뉴스

경실련은 "금품 수수 정황을 파악했음에도 신고나 공천 배제 등 적절한 조치가 뒤따르지 않았다"며 "공당의 후보 검증 체계에 대한 국민적 불신을 자아내기에 충분하다"고 비판했다.



참여연대도 논평을 내고 "당시 공천관리위원회 간사를 맡은 김병기 의원이 즉시 조치했더라면 해당 인물은 시의원이 되기는커녕 수사를 받았을 것"이라며 "공천 거래 의혹에 대한 수사가 즉각 이뤄져야 한다"고 강조했다.



참여연대는 "불투명한 하향식 공천과 거대 양당에 유리한 지방선거 제도의 개혁 없이는 근본적 재발 방지가 어렵다"며 "정당은 투명한 공천 시스템을 마련하고 국회는 선거제도 개혁에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다.

<연합>