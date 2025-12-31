"뱃살 보고도 입에 들어가?"…몸매 지적에 모녀 갈등 폭발

사진=유토이미지

한 여성이 자신의 몸매를 못마땅해하는 어머니 때문에 고민이라며 조언을 구했다.

요리사로 일하는 30대 초반 여성 A씨의 사연이 최근 JTBC '사건반장'을 통해 소개됐다.

A씨는 "저는 직업 특성상 늘 다양한 음식과 가까이 지내면서 연구해야 한다. 그래도 퇴근 후에 주 3회는 3시간씩 조깅을 하면서 건강을 유지하고 있다"고 운을 뗐다.

이어 "저는 이런 생활 패턴과 지금의 체형에 만족하면서 지내고 있다. 하지만 저희 어머니는 이런 저를 못마땅해 하신다. 어머니는 매일 아침 6시에 헬스장을 찾아서 2시간씩 운동을 하고 오신다"며 "그러다 보니 어머니 눈에는 제가 그저 살을 빼야 하는 사람으로 보이나 보다"라고 털어놨다.

휴가를 맞아 어머니와 단둘이 떠난 일본 여행에서도 잔소리는 이어졌다. 온천욕 후 당고(일본식 경단)를 먹던 A씨를 본 어머니는 "온천에서 네 뱃살을 보고도 지금 그게 입에 들어가? 당장 내놔. 네가 그거 먹고 살찌는 꼴 보기 싫어서 내가 다 먹어 버려야겠다"라고 말한 것으로 전해졌다.

이후 우동집에 가서도 어머니는 "뭘 고민하니? 어차피 둘 다 먹을 거 아니니?"라며 한숨을 내쉬었고, "조깅보다 등산이나 헬스를 해. 그렇게 많이 먹고 운동하면 덩치만 커진다"고 눈치를 줬다고 한다.

여행 내내 감정을 억누르던 A씨는 결국 귀국 비행기 안에서 어머니와 크게 다퉜고, 이후로는 말을 섞지 않고 있다고 전했다.

A씨는 "어머니께서는 다 저를 위한 거라고 하시지만 제 자존감만 점점 낮아진다. 저는 어떻게 해야 하냐"라고 물었다.

이에 대해 양지열 변호사는 "저는 어머님이 살을 지적하는 게 아니라 따님의 생활 방식, 뚱뚱한 거 자체를 못마땅해하는 것 같다"고 했다.

박상희 심리학 교수는 "어머니는 딸이 살찐 게 싫은 거다. 객관적으로 비난하고 싶은 게 아니라 속상한 거다"라며 "딸은 요리사로 자기 미래를 꼼꼼히 준비하면서 하루에 주 3일 3시간 운동하는 사람이다. 어머니께서 그릇된 청사진을 갖고 계시는 것 같다"고 말했다.

