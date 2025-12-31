'삼중 규제'에 더 멀어진 서울 내 집 마련?…악성 미분양 3만 가구 눈앞 [수민이가 궁금해요]

10·15 대책 이후 서울 주택 거래량 '반토막'

아파트 거래는 한 달 새 60% 급감

준공 후 미분양 물량 3만 가구 육박

정부의 10·15 부동산 대책 등의 영향으로 주택 매매거래량이 크게 감소했다. 특히 ‘삼중 규제’로 묶인 서울의 주택 거래량은 ‘반토막’ 났다. 악성 미분양으로 꼽히는 준공 후 미분양은 전국적으로 3만가구에 육박했다.

31일 국토교통부에 따르면 11월 전국의 주택 매매 거래량(신고일 기준)은 총 6만1407건으로, 전월(6만9718건) 대비 11.9% 감소했다. 정부의 10·15대책 이후 매수 심리가 위축된 영향이다.

서울 시내 한 부동산 중개업소, 오른쪽은 서울의 한 아파트 단지. 연합뉴스·뉴스1

지역별로는 지난달 수도권의 거래량이 2만2697건으로 전월(3만9644건) 대비 30.1% 감소한 가운데 서울이 7570건으로 전월(1만5531건) 대비 51.3% 줄었다. 서울은 10·15대책으로 전역이 규제지역으로 지정됐고, 아파트는 토지거래허가구역까지 ‘삼중 규제’로 묶이면서 거래가 급감한 상태다.

특히 지난달 서울 아파트 거래 신고 건수는 총 4395건으로 전월(1만1041건)보다 60.2% 감소했다.

반면 지방의 주택 거래는 지난달 3만3710건이 신고돼 전월(3만74건)보다거래가 증가했다. 일각에서는 수도권 규제 여파로 지방 주택시장에 풍선효과가 나타나는 게 아니냐는 분석이 나온다.

11월 전국주택거래현황. 국토교통부

유형별로 지난달 전국의 아파트 거래량은 4만9139건으로 전월(5만6363건) 대비 12.8% 감소했다. 비아파트는 1만2268건으로 역시 전월보다 8.1% 줄었다. 올해 11월까지 누적 거래량은 총 66만3218건으로 작년 동기 대비 11.2% 증가했다. 서울은 11만8240건이 신고돼 35.9% 늘었고, 지방은 32만1625건으로 3.4% 증가했다.

매매와 달리 지난달 주택 전월세 거래량은 총 20만8002건으로 전월 대비 4.1%, 작년 동월과 비교해선 8.8% 늘었다. 이 가운데 전세 거래량은 7만5621건으로 전월 대비 3.7%, 월세(보증부 월세·반전세 등 포함) 거래량은 13만2381건으로 4.4% 늘었다.

1∼11월 누적 전월세 거래량은 253만8000건으로 작년 동기보다 3.8% 증가했다. 월세 비중은 62.7%로 작년 동기(57.4%)보다 5.3%포인트 증가하며 전세의 월세화가 가속화하는 모습이다.

올해 전반적으로 분양 물량이 감소하면서 11월 말 기준 미분양 주택은 6만8794가구로 전월(6만9069가구)보다 0.4% 줄었다. 그러나 준공 후 미분양 물량은 2만9166가구로 전월(2만8080가구) 대비 3.9% 증가하며 3만가구에 육박한 것으로 조사됐다.