김지우, 김조한과 불륜설 해명 “남편 레이먼킴과 닮은 꼴”

KBS 1TV '아침마당'에는 뮤지컬 '물랑루즈' 화면 캡처

유명 셰프 레이먼 킴의 아내이자 뮤지컬 배우 김지우가 가수 김조한과 과거 불륜설에 휘말렸던 사연을 털어놨다.

30일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 뮤지컬 '물랑루즈' 주인공 김지우와 이석훈이 출연했다.

이날 김지우는 남편 레이먼 킴과 연애 당시 해프닝을 공개했다. 그는 "연애할 때 남편이 한 지역에서 레스토랑을 하고 있었다. 같은 지역에서 똑같이 레스토랑을 하고 있던 분이 가수 김조한 선배님이다"고 말했다.

이어 "남편과 김조한 선배님이 외형적으로 이미지가 비슷하다"며 "연애할 때니까 둘이 손 잡고 돌아다녔는데 소문이 내가 김조한 선배님과 그렇고 그런 사이라고 난 거다"고 했다.

그러면서 "김조한 선배님은 가정도 있으시고 예쁜 따님도 있으시다. 소문이 이상하게 났다. 처음에 당황을 많이 했었다. 우리 엄마가 곤란해 하셨다"고 전했다.

김지우는 "두 분이 친하다. 최근에 유튜브 방송도 같이 했는데 정말 많이 닮았더라"며 웃었다.

한편 김지우는 2013년 셰프 레이먼 킴과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.