이서진, SBS 연예대상 저격 “너무 길고 지루해 욕할뻔”

사진=SBS 방송화면 캡처

배우 이서진이 '2025 SBS 연예대상'을 저격했다.

지난 30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

이서진과 김광규는 최우수상을 함께 수상하며 남다른 케미를 보였다. 김광규는 "좋은 프로그램에 저를 불러주신 제작진 분께 너무 감사하다"며 "이런 사랑을 받을 때마다 비행기 한번도 못 타시고 돌아가신 우리 아버지가 생각난다"고 말했다.

그러면서 "이럴 때마다 너무 보고 싶다. 아버지가 저를 지켜주는 거 같아 감사하다. 제 고향에서 지금 허리가 안 좋으신 어머니 새해에는 건강하셨으면 좋겠다"고 뭉클한 소감을 남겼다.

이서진은 "연예대상이 너무 길어서 슬슬 지치고 지루해서 욕이 나올뻔 했는데 상을 줬다"면서 "상까지 줬으니 '비서진' 다음 시즌도 생각해보겠다"며 너스레를 떨었다.

그는 "제작진들 너무 고생하셨고 비서진에 출연해주신 모든 게스트 분들 감사 드린다"며 "저희가 동시간대 시청률 1위를 항상 못했다. 1등 하면 하려고 한 구호를 항상 연습했는데 앞으로 1등 못할 거 같아서 오늘 구호를 외치고 마무리하겠다"며 김광규와 함께 구호를 외치고 무대에서 내려왔다.