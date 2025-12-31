세계일보
[속보] ‘강선우 녹취’에 박수현 “국민의힘에나 있을 일 아닌가… 의원들 ‘멘붕’”

입력 : 2025-12-31 10:53:19
수정 : 2025-12-31 10:53:18
김수연 기자 sooya@segye.com
CBS 라디오서 “지금도 반신반의… 수사로 밝혀질 것”
더불어민주당 박수현 수석대변인이 지난 30일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 긴급 최고위원회의 결과를 브리핑하고 있다. 뉴스1

 

더불어민주당 박수현 수석대변인은 같은 당 강선우 의원의 ‘1억원 수수 의혹’ 관련, 강 의원과 김병기 의원의 녹취록에 대해 “이런 문제는 국민의힘에나 있을 일 아닌가 생각을 했다”고 31일 말했다.

 

박 수석대변인은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 “이게 우리 당에 있다니, 아니겠지, 지금도 사실은 반신반의한다”며 이같이 밝혔다. 그는 “아무리 현역 국회의원이라도 상상할 수 없는 일”이라며 공천 관리 제도를 엄격히 관리해 온 민주당에서 발생한 문제에 동료 의원들마저도 이른바 ‘멘붕’에 빠졌다고 강조했다.

 

박 수석대변인은 “(제가) 지도부여서 정황이 파악된 것 아니냐를 전제로 질문하시는데 지도부는 지금 더 조심스럽다”며 말을 아꼈다. ‘절차가 있다’는 표현을 더한 뒤에는 “당의 윤리 감찰로 밝혀질 부분이고 고발자가 나왔기 때문에 수사로 밝혀질 내용이라는 말씀을 다시 한 번 드린다”고 강조했다.

 

같은 날 경찰은 강 의원의 1억원 수수 의혹 수사에 착수했다. 연합뉴스에 따르면 경찰은 강 의원과 김경 서울시의원 등에 대한 뇌물 등 혐의 고발 사건을 이날 서울경찰청 공공범죄수사대에 배당했다. 경찰은 고발인을 불러 고발 취지를 조사한 뒤 본격적인 사실관계 확인에 나설 예정이다.

 

강 의원은 2022년 지방선거 당시 김 시의원이 전달한 1억원을 지역 보좌관이 받아 보관한 문제를 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 상의한 의혹에 휩싸였다. 이에 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장과 정의당 등이 이들과 김 의원 등을 고발한 상태다.

김수연 기자

