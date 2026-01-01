광주·전남 행정통합 시계 빨라진다

‘공동 추진단’ 구성 뜻 모아

“지방선거가 통합 골든타임”

시기 두고 정치권은 온도차

새해 지방선거를 앞두고 광주시와 전남도가 분리된 지 40년 만에 행정통합 논의가 급물살을 타고 있다.



31일 광주시와 전남도에 따르면 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 광주시와 전남도가 공동으로 행정통합 추진단을 구성하자는 데 뜻을 같이했다.



강 시장이 전날 “전남도와 공동으로 행정통합 추진단을 구성하자”는 입장을 밝힌 것에 대해 김 지사가 곧바로 환영의 뜻을 밝혔다. 김 지사는 입장문을 내고 “강기정 시장께서 광주·전남 행정통합 논의에 대해 화답해 주신 것을 적극 환영한다”며 광주·전남 대통합 성공의 길 행정통합추진협의체 구성을 제안했다. 김 지사는 “행정통합 추진기획단을 광주·전남이 각각 운영해 협력을 강화하고 행정통합추진협의체를 공동으로 구성해 시도민과 함께 숙의와 공론화 과정을 거쳐 나가자”고 했다.



강 시장과 김 지사는 1월2일 광주 국립5·18민주묘지를 참배한 후 통합 추진 선언문을 발표할 예정이다.



광주·전남 행정통합 논의가 급무살을 타면서 통합 시기를 놓고 다양한 의견이 나오고 있다. 강 시장은 새해 지방선거에서 통합단체장을 선출하자는 방안을 내놓았다. 강 시장은 “2030년 통합은 너무 늦다”며 새해 2월 국회에서 관련 특별법이 통과되는 것을 전제로 사실상 새해 지선에서 단일 통합단체장을 선출하는 방안을 제시했다.



정준호 의원(광주 북구갑)도 6·3 지방선거를 행정통합의 골든타임으로 제시했다. 그는 광주의 낮은 재정자립도를 언급한 뒤 “신속한 통합을 통해 국가적 인센티브를 확보해야 한다”며6월 지선을 골든타임으로 제시했다.



하지만 2030년 단계적 통합론 주장도 나온다. 2030년은 민선 10기 지방선거가 있는 해이고, 광주·전남이 분리된 지 40년, 5·18민주화운동 50주년이 되는 해다. 민형배 의원(광주 광산을)은 전날 페이스북 글을 통해 “내년 선거 후 차기 시·도지사가 임기 내 통합을 완료하고, 2030 지방선거는 ‘통합 광주·전남’으로 치르자”고 공식 제안했다. 전남지사 후보군은 통합 필요성에는 원칙적으로 공감하면서도 지역적 이해관계 등으로 통합 시기를 놓고는 입장이 각기 다르다.