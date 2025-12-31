“비흡연자인데”…무심코 들이마신 연기, 폐암 위험 1.4배 높인다 [건강+]

비흡연자도 일상서 간접흡연 지속 노출

각종 암부터 우울증 등 발생 위험 높여

“흡연실 없는 전면 실내 금연 정책 필요”

간접흡연. 게티이미지뱅크

본인이 직접 담배를 피우지 않더라도 간접흡연으로 인해 폐암 발생 위험이 최대 1.4배까지 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

단순히 담배 연기를 들이마시는 2차 흡연뿐 아니라 흡연자의 날숨이나 옷·벽지 등에 남은 유해 물질에 노출되는 3차 흡연의 위험성도 제기됐다.

질병관리청은 31일 간접흡연을 주제로 한 ‘2025년 담배폐해 기획보고서’를 발간했다.

보고서에 따르면, 비흡연자 상당수가 가정이나 직장, 공공장소 실내 등 일상생활 공간에서 지속적으로 간접흡연에 노출되고 있는 것으로 나타났다.

실제로 가정과 차량 내부 등 다양한 실내 환경에서 니코틴, 초미세먼지뿐 아니라 1군 발암물질인 담배특이니트로사민과 휘발성유기화합물, 중금속 등이 검출됐다.

소변과 혈액 등 생체지표 분석 결과에서도 설문조사로 확인된 노출 수준보다 실제 체내에 축적된 간접흡연 물질 농도가 더 높은 경우가 많았다.

이는 많은 비흡연자가 본인도 인지하지 못하는 사이 일상 곳곳에서 담배 유해 물질에 노출되고 있음을 시사한다.

보고서는 간접흡연의 범위를 기존 2차 흡연에 국한하지 않고, 흡연자의 날숨이나 옷·가구·벽지 등에 남은 잔여 유해 물질에 노출되는 3차 흡연까지 포함해 분석했다.

또 액상형 전자담배와 궐련형 전자담배 등 신종담배 확산에 따른 에어로졸 노출 양상도 함께 고려했다.

간접흡연 관련 이미지. 질병관리청 제공

그 결과 간접흡연으로 인한 건강 피해는 광범위한 것으로 나타났다.

간접흡연은 폐암을 비롯해 두경부암, 자궁경부암 등 각종 암과 허혈성 심질환, 뇌졸중, 만성폐쇄성폐질환, 우울증 등의 발생 위험을 높이는 것으로 분석됐다.

특히 폐암의 경우 간접흡연에 많이 노출될수록 폐암 발생 위험이 증가하는 용량-반응 관계가 관찰됐다.

국외의 한 메타분석에서는 간접흡연에 의한 폐암 발생 위험이 최대 1.4배 이상 높아진다는 결과도 있다.

임신부가 간접흡연에 노출될 경우 사산과 조산, 저체중아 출산 등의 위험이 증가할 수 있다는 점도 지적됐다.

현재 스페인과 아일랜드 등에서는 실내 공공장소와 사업장에서 흡연구역 자체를 두지 못하도록 하는 규제를 시행 중이다.

이들 국가에서는 실내 공기 질 개선과 간접흡연 노출 감소는 물론 호흡기와 심혈관 질환 발생과 사망률 감소 효과가 확인됐다.

보고서는 국내 역시 별도의 흡연실이나 흡연구역을 허용하지 않는 완전한 실내 금연 정책이 필요하다고 분석했다.

임승관 질병관리청장은 “흡연은 개인의 선택에 그치지 않고 주변 사람의 건강까지 위협할 수 있다”며 “이번 보고서가 간접흡연에 대한 경각심을 제고하고 관련 규제 정책을 강화하는 데 적극 활용되기를 기대한다”고 말했다.