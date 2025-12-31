“방광 커야 돼”…효연·동해·은혁이 밝힌 ‘비주얼 센터’의 세계

그룹 소녀시대의 멤버 효연이 SM엔터테인먼트의 이른바 ‘비주얼 센터’ 조건에 대해 언급했다.

최근 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’에는 ‘올데이프로젝트를 기대한 내가 바보지 / 가짜 김효연 EP.06 유닛 편 (슈퍼주니어-D&E)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 효연은 “그룹 친구들을 만나보니 동료와 함께 활동하는 게 좋겠다는 생각이 들었다”며 유닛 활동에 대한 바람을 전했다.

이후 SM 연습실에서 안무 연습 중이던 슈퍼주니어의 동해, 은혁과 만난 효연은 혼성 유닛을 제안했다. 그는 “요즘 올데이프로젝트처럼 혼성그룹이 잘 나간다. 내가 볼 때 이 팀에는 여자 보컬이 필요하다. 내가 좋은 기회를 주는 거다. 좋은 기회라고 생각해라”면서 적극적으로 합류 의지를 드러냈다.

이 과정에서 세 사람은 비주얼 센터를 두고 농담 섞인 신경전을 벌였다. 효연은 과거 SM에서 전해 내려오던 비주얼 센터의 조건을 언급하며 “첫 번째는 말하지 마라. 두 번째는 많이 웃지 말고 미소를 유지하라. 세 번째는 눈을 감지 마라”였다고 밝혔다. 동해 역시 “계약서마다 조건이 다 달랐던 것 같다”며 비주얼 센터를 둘러싼 일화를 전했다.

이어 효연은 “화장실 가는 걸 들키지 말라는 조건도 있었다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 그러자 은혁은 “안 들킬 수 있다. 참고 집에서 갈 수 있다. 방광이 크다”며 너스레를 떨었다.

그러면서 은혁은 “생각해보면 난 확실히 (슈퍼주니어 비주얼 센터인) 시원이가 화장실 가는 걸 못 봤던 것 같다. 20년 활동하면서 나한테 들킨 적은 없었던 것 같다”고 회상해 웃음을 자아냈다.