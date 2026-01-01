정부, 동절기 취약계층 지원… 3월까지 전기·가스요금 감면

교통비 환급 늘린 카드 출시도

정부가 겨울철 취약계층 지원을 위해 전기·가스요금을 새해 3월까지 감면해 준다. 또 일정 금액을 넘는 대중교통 이용분을 전부 환급받을 수 있는 ‘모두의 카드’를 출시하고, 상반기 공공요금 인상을 최소화하는 등 동절기 물가안정에도 나선다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 31일 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 열고 이런 내용을 담은 ‘동절기 취약계층 지원 및 안전관리 방안’을 발표했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략 TF 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정부는 우선 취약계층을 위해 난방과 건강관리 지원을 강화하기로 했다. 새해 3월까지 장애인·국가유공자·기초생활수급자 대상 전기요금과 도시가스요금을 가구당 각각 월 최대 1만6000원, 월 14만8000원 수준 감면한다. 연탄보일러를 사용하는 취약계층에는 가구당 47만2000원의 연탄쿠폰을 지급하고, 노후 난방시설 교체도 3000가구를 대상으로 지원한다. 아울러 전국 경로당 6만9000여개소에 월 40만원의 난방비를 새해 3월까지 지원하고, 국비 지원 사회복지시설 약 7000개소에도 월 30만∼100만원의 난방비를 제공한다.



전국 어디서나 일정 금액 초과 대중교통 이용분을 전부 환급받을 수 있는 모두의 카드(정액분)가 신규 출시된다. 환급 기준은 수도권 일반형은 6만2000원이며 청년·어르신·2자녀는 5만5000원, 3자녀·저소득은 4만5000원이다. 정부는 상반기 공공요금 인상은 원가 절감, 시기분산·이연 등을 통해 최소화하는 한편 설 명절 기간에 앞서 농축수산물 할인행사도 추진키로 했다. 정부는 내수 활성화 차원에서 동남아시아 등 6개국 단체 관광객 비자발급 수수료 면제 조치를 새해 6월까지 연장하기로 했다.