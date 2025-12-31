멕시코, FTA 미체결국에 관세 철강·차 등 최대 50%… 韓 영향

멕시코가 새해부터 한국을 포함한 자유무역협정(FTA) 미체결국을 대상으로 자동차와 기계 부품 등 수입품에 대한 관세를 최대 50%까지 인상한다. 한국 역시 일정 수준의 부담 증가는 불가피할 것으로 보인다.
멕시코 대통령실은 30일(현지시간) 품목별 관세율을 변경하는 일반수출입세법 개정안을 관보에 게시했다고 밝혔다. 발효 시점은 1월1일이다. 대상은 신발, 섬유, 의류, 철강, 자동차 등 멕시코 정부가 자국 산업 육성을 위해 전략 산업 제품으로 지정한 1463개 품목이다. 관세율은 평균적으로 5∼35% 정도 인상되며 일부 철강 제품의 경우 50%까지 책정됐다.
멕시코를 중남미 최대 교역국으로 두고 있는 한국도 영향을 피할 수 없게 됐다. 한국은 멕시코와 2006년부터 FTA 관련 협의를 이어왔으나 타결에 이르진 못했다.
다만 멕시코 현지에 생산기지를 둔 한국 기업이 많고, 멕시코 정부가 미국 재수출용 생산에 필요한 원부자재와 부품에 대해 관세 면제나 감면을 유지할 수 있다고 밝혀 한국이 받는 직접적 영향은 제한적일 것이란 전망이 나온다.