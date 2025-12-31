수도권 7곳 공공주택 13.3만호 공급

의왕·화성 등 5곳 지구계획 승인

구리·오산 지구 지정… 교통망 우수

정부가 경기 의왕·화성 등 5곳의 공공주택지구계획을 승인하고, 경기 구리·오산을 공공주택지구로 지정하며 수도권 13만3000만호 주택 공급 계획을 구체화했다. 다만 실제 입주까지 상당한 시간이 걸리는 만큼 부동산 시장 안정을 위해서는 공급에 속도를 내야 한다는 지적이 나온다.



국토교통부는 31일 의왕군포안산·화성봉담3·인천구월2·과천갈현·시흥정왕 공공주택지구계획을 최초로 승인했다고 밝혔다. 또 구리토평2·오산세교3지구를 공공주택지구로 지정했다.

공공주택지구로 지정된 오산시 서동 일대에서 바라본 오산세교3지구의 모습.

공공주택지구 계획을 승인받은 5곳(1069만㎡)에는 7만8000호가, 공공주택지구로 지정된 2곳(706만㎡)에는 5만5000호의 주택이 공급된다. 총 13만3000호 중 공공임대주택과 공공분양주택이 각각 4만호, 3만4000호 공급될 예정이다.



이들 7곳의 공공주택지구는 수도권광역급행철도(GTX)-C노선·수인분당선 등이 지나는 철도역이 인접해 수도권 주요 지역으로의 교통 연결성이 좋다고 국토부는 설명했다. 국토부는 여기에 여의도공원의 21배에 달하는 480만m 규모의 공원 녹지를 조성하고, 164만m의 자족 용지를 조성할 예정이다.



가장 규모가 큰 의왕군포안산지구는 2021년 2월에 발표된 3기 신도시 중 하나로, 597만㎡ 면적에 총 4만1518호가 공급될 예정이다. 지구 동측에 1호선 의왕역, 서측에 4호선 반월역이 있고 향후 GTX-C가 개통되면 서울 접근성이 한층 개선될 전망이다.



지구 내에 수인분당선 봉담역(가칭)이 신설될 예정인 화성봉담3지구는 1만8270호의 주택이 들어선다. 인천구월2지구는 1만5996가구, 과천갈현지구는 960가구, 시흥정왕지구는 1271가구 규모로 주택 공급계획이 확정됐다.



아울러 구리토평2·오산세교3 공공주택지구는 2023년 11월 후보지 발표 이후 주민 의견 청취 등 절차를 마치고 중앙도시계획위원회 심의를 최종 통과했다. 구리토평2지구는 2만2000호, 오산세교3지구는 3만3000호 공급을 목표로 지구계획을 수립할 전망이다.