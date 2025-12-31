[인사] 세계일보 외

세계일보 ◆논설위원실 △수석논설위원 김기동 ◆승격 <경영전략실> △차장대우 김윤미 정필재 <편집국> △국장 김정모(충남주재) △부국장 박연직 박태해 △부장대우 박현정 이창형 △차장대우 강승우 권기현 권이선 김승환 김희원 남정훈 박영준 박진영 서필웅 이도형 이우중 이지원 홍주형 <디지털미디어국> △차장대우 김지연 서재민 최국현 최종범 <기획국> △차장대우 최광진 <총무국> △차장대우 신성문 <독자서비스국> △차장대우 최이선 <대외협력국> △차장대우 전지민

세계비즈앤스포츠월드 ◆승진 <편집부> △부국장 고용석 △차장대우 권소화 <연예문화부> △부장대우 권기범 △차장 최정아 <문화사업부> △대리 김완수

기획재정부 ◆국장급 전보 △전략경제정책관 고광희 △조달계약정책관 이주현 △대외경제심의관 김동준

교육부 △고등평생정책실장 이해숙 △학교정책실장 장홍재 △국제교육기획관 하유경 △대학정책관 송근현 △대학지원관 이주희 △평생교육지원관 예혜란 △학교정책관 김영진 △학교지원관 유지완 △교원교육자치지원관 이강복 △학생지원국장 노진영 △영유아지원관 김정연 △학생건강안전정책국장 심민철 △인공지능인재지원국장 이윤홍

기후에너지환경부 △중앙환경분쟁조정피해구제위원장 서흥원

국토교통부 ◆실장급 전보 △주택공급추진본부장 김영국 △대변인 김헌정 △기획조정실장 남영우 △국토도시실장 정의경 △대도시권광역교통위원화 상임위원 박지홍 △중앙토지수용위원회 상임위원 이상주 ◆국장급 전보 △공항정책관 이상헌 △철도국장 김태병 △행정중심복합도시건설청 도시계획국장 안석환 △새만금개발청 개발전략국장 윤진환

국세청 ◆부이사관 전보 △서울지방국세청 감사관 강동훈 △성동세무서장 이광섭 △분당〃 고영일 △광주지방국세청 조사1국장 고근수 △대구〃 조사1국장 장우정 △부산〃 감사관 황동수 △국세청(한국조세재정연구원) 김범구 △국세청 한지웅 김준우 전지현 ◆과장급 전보 △국세청 정책보좌관 신민섭 △〃 인사기획과장 이상원 △〃 운영지원과장 최원수 △〃 정보보호담당관 손유승 △〃 인공지능혁신담당관 전승한 △〃 심사2담당관 정필규 △〃 역외정보담당관 송윤정 △〃 국제협력담당관 이상훈 △〃 법무과장 안형태 △〃 체납분석과장 유지민 △〃 소득세과장 손채령 △〃 세정홍보과장 권오흥 △〃 공익법인·연구개발지원과장 김광민 △〃 원천세과장 김태수 △〃 자본거래관리과장 남아주 △〃 조사2과장 오미순 △〃 국제조사과장 민회준 △〃 장려세제과장 정상수 △〃 소득자료관리과장 정해동 △서울지방국세청 운영지원과장 이슬 △〃 소득재산세과장 최승일 △〃 법인세과장 강정훈 △〃 송무2과장 최은경 △〃 조사1국 조사2과장 최성영 △〃 조사1국 조사3과장 배일규 △〃 조사3국 조사관리과장 임형태 △〃 조사3국 조사3과장 하신행 △〃 조사4국 조사2과장 김태훈 △〃 국제조사1과장 권동철 △〃 국제조사2과장 임영미 △중부세무서장 박재신 △서대문〃 주현철 △은평〃 고병재 △마포〃 최병구 △강서〃 홍용석 △구로〃 허양원 △금천〃 허준영 △관악〃 권석현 △삼성〃 최원봉 △반포〃 김일환 △서초〃 유영 △역삼〃 정헌미 △동대문〃 김태수 △중랑〃 김재산 △도봉〃 윤명덕 △송파〃 이인우 △중부지방국세청 운영지원과장 성혜진 △〃 정보화관리팀장 김민기 △〃 체납추적과장 육규한 △〃 조사2국 조사관리과장 조수진 △〃 조사2국 조사1과장 김현승 △〃 조사3국 조사2과장 권경환 △안산세무서장 임상훈 △동안산〃 이창수 △동화성〃 성병모 △성남〃 조창우 △구리〃 김정태 △시흥〃 함민규 △기흥〃 엄인찬 △계양〃 박형민 △연수〃 정승태 △김포〃 김영기 △부천〃 양순석 △고양〃 서원식 △동고양〃 변희경 △광명〃 김지훈 △대전지방국세청 성실납세지원국장 최지은 △서대전세무서장 오원균 △북대전〃 장성우 △천안〃 이완희 △아산〃 이정민 △광주지방국세청 징세송무국장 강병수 △〃 조사2국장 이봉근 △광주세무서장 김시형 △북광주〃 백계민 △광산〃 장영수 △군산〃 강신웅 △전주〃 박임선 △북전주〃 전강식 △나주〃 박현주 △대구지방국세청 성실납세지원국장 이상걸 △〃 조사2국장 황남욱 △동대구세무서장 윤재복 △서대구〃 임종철 △남대구〃 이병탁 △부산지방국세청 운영지원과장 고동환 △〃 조사1국 조사관리과장 연제민 △서부산세무서장 이재영 △부산진〃 송진호 △해운대〃 이석중 △부산강서〃 정도식 △마산〃 황순민 △창원〃 손해수 △양산〃 최만석 △국세청(금융위원회) 김항로 △국세청 조윤석 박성무 천주석 방선아 △국세청 국세외수입징수기획과장 박성무 △국세청 상호합의담당관 이슬 ◆초임 서장 △중부지방국세청 조사1국 조사2과장 김주연 △춘천세무서장 강찬호 △영월〃 윤소영 △삼척〃 장영일 △강릉〃 김일도 △포천〃 고광덕 △동청주〃 안경민 △영동〃 이화명 △보령〃 김완구 △홍성〃 정민기 △예산〃 김장년 △서광주〃 홍영표 △남원〃 손병양 △해남〃 이승철 △순천〃 구자은 △포항〃 김유신 △영덕〃 박준배 △구미〃 왕성국 △상주〃 김주식 △영주〃 박규동 △부산지방국세청 법인세과장 박창오 △부산〃 송무과장 김성민 △부산〃 조사1국 조사1과장 최재명 △부산〃 조사1국 조사3과장 유민희 △부산〃 조사2국 조사관리과장 이승규 △부산〃 조사2국 조사1과장 성병규 △수영세무서장 남용우 △통영〃 박찬웅 △국세공무원교육원 교육지원과장 강민성 △〃 교육운영과장 윤지환

공정거래위원회 ◆과장급 전보 △소비자거래심판담당관 김태균 △유통대리점정책과장 구태모

개인정보보호위원회 ◆실장급 승진 △사무처장 양청삼

에이스바이옴 ◆전무이사 승진 △연구소 소장 안창원 ◆상무이사 승진 △사업개발본부 본부장 정봉준

IBK투자증권 <임원 신규선임> ◆상무대우 △자산관리영업본부장 박정용 <부서장 승진> ◆영업상무보 △PI부장 손지훈 ◆영업이사 △구조화금융1부장 박찬엽 △기업금융1부장 곽철수 ◆영업상무보 △ETF영업부장 노아름 ◆영업이사 △대체금융2부장 최민석 <부서장 전임> ◆영업이사 △WM센터 한남동 겸 중계동 센터장 고병하 <직원 승진> ◆영업이사 △FICC파생부 이동우

하나증권 <승진> ◆상무 대우 △디지털신사업실장 강기범 △프로젝트금융3실장 정기찬 △델타원솔루션실장 민환식 △채권금융실장 이병철 △외화운용실장 양태희 △S&T기획실장 김성기 △홍보실장 백창훈 <인사> ◆본부장 신임 △투자상품본부장 김현엽

DS투자증권 <승진> ◆상무 △FI금융본부장 안정환 △리스크관리실장 홍승원 △자본시장본부 신준범 △주식운용본부 김지홍 ◆이사 △글로벌대체투자&관리팀장 박선영 △Equity Market본부 김일주 △리스크관리팀장 이길호

iM증권 <승진> ◆상무 △금융소비자보호본부장 류시웅 △채권본부장 김정곤 <신규 선임> ◆전무 △감사본부장 정해덕 ◆상무보 △IT본부장 박정의 <이동> ◆상무보 △마케팅본부장 성홍기 △경영전략본부장 정호철 △S&T본부장 이용우

일동제약그룹 ◆일동제약 <승진> △회장 윤웅섭 <승진 및 보직> △윤리경영실장 상무 조노제 ◆일동홀딩스 <승진> △회장 박대창 △사장 강규성 <승진 및 보직> △최고운영책임자(COO) 사장 최규환 △재경본부장 상무 김정우 <보직> △경영지원본부장 전무 신아정

중앙일보 △대표이사·발행인·편집인 겸 딜리박스중앙 대표이사 박장희 △주필 고현곤 △대기자 겸 중앙일보USA 대표이사 남윤호 △대기자 고대훈 △칼럼니스트 이현상 △논설위원 권혁주 △멤버십팀장 도헌정 △폴인팀장 채진솔 △CX마케팅팀장 안나연 △서비스기획팀장 정수민

SBS ◆부국장 승진 △편성실 홍보팀장 이은지 △〃 아나운서팀장 최영아 △보도본부 국제부장 한승희 △〃 보도IMC팀장 류희준 △〃 논설위원실 양만희 △〃 정책?문화부 이주형 △경영본부 방송기술팀 조동익 ◆부장 〃 △편성실 아나운서팀 박은경 이혜승 △보도본부 정치부 정영태 △〃 경제부 한승구 △〃 사회부 박상진 △〃 국제부 도쿄특파원 문준모 △〃 미래부 정준기 △경영본부 총무팀 황윤섭 △〃 방송기술팀 이상태 최도인 홍창훈