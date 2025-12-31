해병대 작전통제권, 50년 만에 ‘원대 복귀’

국방부 ‘준4군 체제’ 개편안

장교 대장 진급도 검토키로

해병대 숙원이었던 장교의 대장 진급과 해병대 작전사령부 창설 등이 실현될 길이 열렸다. 해병 1·2사단 작전통제권도 육군에서 해병대로 50년 만에 원래대로 복귀된다.

안규백 국방부 장관은 31일 서울 용산 국방부 청사에서 기자회견을 갖고 ‘준4군 체제로의 해병대 개편’ 방안을 설명했다. 해병대 준4군 체제 개편은 이재명 대통령의 대선 공약이었다.

안규백 국방부 장관. 뉴스1

안 장관은 “준4군 체제란 해병대를 해군 소속으로 하되, 해병대사령관에게 육·해·공군참모총장에 준하는 지휘·감독권을 부여해 독립성을 보장하는 것”이라고 설명했다. 안 장관은 이어 “육군 제2작전사령관 작전통제를 받는 해병 1사단 작전통제권은 2026년 말까지 원상복귀를 완료할 것”이라며 “육군 수도군단 작전통제를 받는 해병 2사단의 작전통제권도 2028년까지 해병대에 돌려줘 해병대가 온전하게 예하 부대에 작전통제권을 행사하도록 하겠다”고 밝혔다. 해병 1사단은 전·평시 작전통제권이 해병대로 원상 복귀되나 2사단은 평시 작전통제권만 해병대로 돌아가고, 전시 작전통제권은 수도군단이 일단 행사하게 된다.

안 장관은 해병대 장교의 대장 진급도 검토하겠다고 밝혔다. 해병대사령관이 임기가 끝나면 한미연합군사령부 부사령관을 포함한 대장 직위에 임명하는 방안이 거론된다.

국방부는 해병대에 작전사령부를 창설하는 계획도 검토할 예정이다. 해병 1·2사단 작전통제권이 육군에서 해병대로 원상복귀되면 서북도서 해병부대를 지휘하는 서북도서방위사령부가 해병대 작전사로 승격될 전망이다. 국방부는 해병대 회관으로 쓰이는 ‘밀리토피아 바이 마린’에 ‘해병대 회관’을 병기해 해병대의 상징성을 높일 방침이다.