반성없는 쿠팡 “국정원 개입” 되풀이… 영업정지 검토 [뉴스 투데이]

연석 청문회 이틀째



로저스, ‘동문서답’식 답변 여전

질타받자 “통역 잘 안돼” 딴소리

“말할 수 있게 해달라” 언성도 높여



5개월치 홈피 접속기록 삭제 방치

당국 “피조사기관 역할 충실하라”



김범석 등 경영진 7명 고발 의결

與, 국조요구서 제출 동행명령 검토

31일 이틀째 진행된 국회 쿠팡 연석 청문회에서 청문위원들은 쿠팡 경영진의 답변 태도와 위증 혐의 등을 놓고 거세게 질타했다. 여권은 청문회에 불출석한 김범석 쿠팡 의장 등 경영진에 대한 형사 고발을 의결했다. 또 국정조사 요구서를 제출, 김 의장에 대한 입국금지 조치까지 언급하며 전방위 압박에 나섰다.

여전히 불손한 태도 국회가 31일 이틀째 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회’를 이어가는 가운데 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 참석해 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

국회에서 열린 2차 청문회를 주관하는 최민희 과학기술정보방송통신위원장은 증인으로 참석한 로저스 대표에게 “청문회를 보고 계신 분들이 대한민국 국민이라는 걸 염두에 두고 답변이나 태도에 모두 유의해 달라”고 당부했다. 전날 1차 청문회에서 로저스 대표가 최 위원장의 동시통역기 사용 요구에 이의를 제기하고, 의원들의 질의에 “그만합시다(Enough)!”라며 불쾌감을 숨기지 않는 등 ‘안하무인’ 격 태도를 보였다는 항의가 이어지자 이를 지적한 것이다. 더불어민주당 김영배 의원은 청문회 초반 “(로저스 대표의) 불손한 답변 태도에 사과를 반드시 받고 시작해야 한다”며 “‘그만합시다’라는 말은 증인으로서 해서는 안 될 말”이라고 성토했다.

로저스 대표는 질타가 쏟아지자 “한국 국회와 본 위원회에 대해 깊은 존경심을 가지고 있다”며 “제 답이 완벽히 통역되지 않았다고 생각한다”고 해명했다. 하지만 로저스 대표가 ‘동문서답’으로 일관한다며 청문위원들이 제지하는 상황이 반복되자 로저스 대표는 “그러면 왜 저를 증인으로 채택하셨느냐. 답변할 수 있도록 허락해달라”며 또다시 불쾌감을 드러냈다. 로저스 대표는 ‘택배 야간 근무의 어려움을 알기 위해 물류센터에서 함께 일해보자’는 더불어민주당 염태영 의원의 제안에 “함께 배송하도록 하겠다”며 “저는 이미 몇 차례 그런 경험이 있다. 의원도 같이 해주길 바란다”고 답하기도 했다.

◆쿠팡, ‘자체조사에 국정원 개입’ 반복

로저스 대표의 위증 혐의도 집중 공격을 받았다. 로저스 대표는 전날 청문회에서 쿠팡이 발표한 개인정보 유출 사태 관련 자체조사 결과를 두고 ‘셀프조사’라는 비판이 일자 국가정보원의 지시로 자체조사를 벌였다고 주장했고, 국정원은 “명백한 허위”라며 국회에 로저스 대표를 위증 혐의로 고발해달라고 요청했다.

31일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에 참고인 신분으로 출석한 쿠팡 피해 중소상공인이 온몸을 가리고 피해 진술을 하고 있다. 뉴스1

그러나 이날도 쿠팡 측은 자체조사가 국정원의 지시·요청에 따른 것이었다는 주장을 되풀이했다.

이재걸 쿠팡 법무담당 부사장은 최 위원장이 ‘국정원이 구체적으로 (개인정보 유출) 용의자를 접촉하라고 지시한 일이 있느냐’고 묻자 “네. 12월 초에 저희에게 문자를 보내보는 게 좋을 것 같다고 요청했다”며 “국정원이 국가 안보에 관한 사안이기 때문에 요청하는 것이고 쿠팡은 이에 따라야 할 법적 의무가 있다고 말했다”고 답했다.

청문위원들은 이날 청문회 종료 후 과방위 전체회의를 열어 청문회에 불출석한 김 의장을 비롯해 그의 동생 김유석 부사장, 강한승 전 대표와 위증 혐의를 받는 로저스 대표 등 7명을 국회 증언·감정법 위반 혐의로 고발키로 했다.

정부도 쿠팡에 대한 전방위 압박에 가세했다. 주병기 공정거래위원장은 쿠팡에 대한 조사 결과에 따라 영업정지 처분을 내릴 수 있다는 점을 재확인했다.

주 위원장은 청문회에서 민관합동조사가 진행 중이라는 점을 언급하며 “필요하다면 영업정지까지 처분할 수 있다”고 말했다. 주 위원장은 한국에도 집단소송제를 도입해야 한다는 취지의 지적에 “충분히 검토해 볼 수 있다”고도 답했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “쿠팡은 피조사기관으로서 조사에 협조하는 것이 최우선임에도 민관합동조사단의 자료 요청에 충분히 대응하지 않고 있다”며 피조사기관의 역할을 충실히 이행해 달라”고 지적했다. 배 부총리는 합동조사단이 160여 건의 자료를 요청했으나 쿠팡은 50여건만 제출했으며, 개인정보 유출 이후 자료 보전을 요구했음에도 쿠팡이 5개월 분량의 홈페이지 접속 로그가 삭제되도록 방치했다며 이는 위법 사항이라고 지적했다.

박대준 전 쿠팡 대표이사가 31일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에서 의원 질의에 답변을 하고 있다. 뉴시스

◆與, 국조요구서 제출…“입국금지도”

민주당은 이날 국회 의안과에 국정조사 요구서를 제출했다. 민주당 김현 의원은 요구서 제출 후 기자들과 만나 “국정조사 계획서와 증인이 채택된 후에도 (김 의장이) 요지부동이라면 동행명령장을 발부할 계획”이라고 설명했다. 같은 당 김현정 의원도 “모든 수단·방안을 동원해도 불출석한다면 고발 조치에 더해 입국금지 조치도 소관 부처에 이미 요청해둔 상태”라고 말했다.

국정조사의 시급성을 강조하며 이번 연석 청문회에 불참한 국민의힘도 별도로 국정조사 요구서를 낼 계획이다.