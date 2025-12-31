SKC, 양극재 사업 접는다…“전기차 캐즘에 수익성 재검토”

SKC가 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 장기화와 시장 경쟁 심화로 양극재 사업 진출 계획을 철회했다.

SKC는 31일 장래사업·경영 계획 공시를 통해 2021년 투자자 설명회에서 제시했던 중장기 성장 전략 가운데 차세대 양극재 사업 진출 계획을 취소했다고 밝혔다.

SKC는 당시 모빌리티 소재 중심의 사업 구조 전환을 선언하며 배터리 소재를 핵심 성장 축으로 삼고, 동박 사업 확대와 함께 차세대 음극재·양극재 사업 진출을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 사업 환경 변화로 SKC는 동박 사업 확대 기조를 유지하는 대신 양극재 사업 진출을 취소하기로 했다.

SKC는 “전기차 캐즘이 장기화함에 따라 이차전지 산업 전반의 투자 및 생산 규모가 축소됐으며, 글로벌 이차전지 밸류체인 경쟁 심화로 장기적 수익성 검토를 진행했다”고 설명했다.

이에 따라 SKC의 중장기 투자 계획도 수정됐다. 2021∼2025년 누적 투자 규모는 기존 약 5조원에서 약 4조4000억원으로 줄었다.

SKC는 배터리 소재 분야에서 동박을 중심으로 글로벌 생산 능력 확대와 기술 경쟁력 강화에 집중하고, 반도체·친환경 소재 등 다른 성장 축을 병행한다는 전략이다.