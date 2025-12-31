제주서 청년 만난 개혁신당…“지역 격차 해소하겠다”

개혁신당 지도부가 31일 제주 지역 청년들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 개혁신당은 제주도와 타 지역 간의 격차를 해소하는 방안을 6·3 지방선거 공약에 반영하겠다고 약속했다.
이날 제주시 제주청년센터에서 열린 간담회에는 대학생과 청년 어부, 해녀, 숙박업 대표, 문화계 종사자 등 각기 다른 배경을 가진 청년세대 7명이 참석했다.
이준석 대표는 인사말에서 “제주도는 대한민국의 많은 부분에 있어 선도하기도, 테스트베드가 되는 공간이기도 하다”며 “제주도에 도움될 수 있는 일이 뭘지 고민하고, 잘 공부해서 정책으로 만들어내겠다”고 말했다.
간담회에선 택배 추가 배송비, 열악한 의료상황 등 제주도민들이 겪는 불편함에 대한 지적이 쏟아졌다. 대학원생 김태정씨는 “제주도에서 가장 아깝다고 생각하는 건 배송비”라며 “제주도는 기본적으로 2500원, 비싸면 5000원씩 추가로 받는다. 3000원 물건을 사는데 택배비가 8000원이 붙으면 사고 싶어도 포기해야 할 상황이 많다”고 고충을 토로했다.
제주도에서 해녀로 일하고 있는 이유정씨는 “연간 생산량의 70%에 해당하는 1000톤의 활소라를 일본에 수출하는데, 유일한 배가 운반을 멈춰 해녀들이 물질을 못 하고 있다”며 “20~30만원의 단순한 용돈 개념의 지원금이 아닌, 해녀들이 살 수 있도록 배를 마련해줘야 한다”고 밝혔다.
대학생 전호연씨는 아버지의 암 투병 생활을 언급하며 제주도의 부족한 의료 환경을 지적했다. 전씨는 “제주도에선 항암치료가 불가능해서 서울을 가야 했는데, 날씨 때문에 (비행기가) 결항하는 경우가 많아 항암 시기를 놓친 게 타격이 컸다”며 “제주도 내부에 있는 공립병원들이 더 많아져야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.
이에 대해 의사 출신인 이주영 정책위의장은 “제주대병원과 한라병원이 이전만큼의 기능을 못 하는 거로 알고, 마취과의 경우 당직이 돌아가지 않을 정도로 열악한 현실이라는 걸 안다”며 “어디에 사느냐 때문에 다른 병을 경험할 수밖에 없는 구조적인 문제가 있다”고 말했다. 이어 “국립대 병원 중에 제주도 이야기를 꼭 한다”며 “당 차원에서 계속 신경 쓰겠다”고 덧붙였다.
이 대표는 간담회가 끝난 후 기자들을 만나 “다른 지역에서는 누리고 있는데 제주도에서는 누리지 못하는 부분이나 가격 차이가 있는 부분들은 보정하도록 노력하겠다”며 “그런 것이 개혁신당의 (지방선거) 공약이 될 것”이라고 밝혔다.
그는 이어 “광주에 가면 5·18 얘기, 제주도에 가면 4·3 얘기만 하는 게 정치권의 관성이었는데, 이젠 제주의 미래를 가지고 정당 간 경쟁하는 환경이 마련되길 바란다”고 덧붙였다. 개혁신당은 제주도당 창당을 기점으로 상대적 열세인 당세를 확장한다는 방침이다.
한편 이 대표는 국민의힘 한동훈 전 대표의 가족 연루 의혹이 제기된 ‘당원게시판 사건’을 두고 “최대한 국민들에게 솔직하게 얘기하는 것이 해법”이라고 말했다. 그는 “한 전 대표가 평소와 달리 선명치 못한 얘기를 하고 있다”며 “나는 아니다, 가족이었다, 폭탄을 돌릴 게 아니라, 본인이 누가 한 건지 알면 허심탄회하게 얘기하면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.