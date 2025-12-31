檢, ‘통일교 정치권 로비 의혹’ 송광석 기소

의원 11명에 ‘쪼개기 후원’ 혐의

한학자 총재 등 3명 보완수사 요구



警 ‘전재수 의혹’ 前비서실장 압색

검찰이 여야 정치권을 상대로 한 ‘쪼개기 후원 의혹’을 받는 세계평화통일가정연합(통일교) 산하 단체 관계자를 재판에 넘겼다.



서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 직무대리 윤수정)는 31일 송광석 전 천주평화연합(UPF) 회장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 송 전 회장은 2019년 1월 통일교 관련 단체의 자금 1300만원을 여야 현역 의원 11명에게 쪼개기 후원 방식으로 전달한 혐의를 받는다. 검찰은 다만 공범으로 함께 송치된 통일교 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장 등 3명에 대해선 경찰에 보완수사를 요구했다.



이들의 정치자금법 위반 혐의 공소시효는 7년으로 일부 사건은 1월2일에 공소시효가 도과될 예정이었다. 다만 송 전 회장이 이날 기소되면서 공범 3명에 대한 공소시효는 정지됐다.



경찰청 특별전담수사팀은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관)과 임종성 전 의원, 미래통합당 김규환 전 의원에게 수천만원의 금품을 전달한 의혹 등에 대한 수사를 이어가고 있다. 경찰은 전 의원의 금품수수 의혹과 관련해 이날 경기 가평에 있는 정 전 실장 자택과 김건희 특검을 차례로 압수수색했다. 정 전 실장은 2019년 정치인들에 쪼개기 후원을 한 혐의에서는 피의자 신분이지만 전 의원이 2018년 통일교 측으로부터 금품과 명품시계를 받은 의혹과 관련해서는 참고인 신분이다.



경찰은 김건희 특검의 전 의원 관련 자료 등도 추가 확보했다. 전 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효가 이미 도과했다는 일각의 지적에 따라 정확한 금품수수 시점을 특정하기 위해 수사에 속도를 냈다는 분석이다.



경찰은 이날 박모 전 UPF 회장도 참고인 신분으로 조사했다. 박 전 회장은 2019년 당시 UPF 영남지구 회장이었다. 경찰은 전날 송모 통일교 한국협회장과 황모 전 선문대 총장도 참고인 신분으로 조사했다.