한국 야구 세계랭킹 4위…WBC서 좋은 성적 낼까

한국 야구가 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 랭킹 4위로 2026년을 맞았다.

WBSC는 지난 31일 발표한 남자 야구 세계랭킹에서 한국은 1위 일본, 2위 대만, 3위 미국에 이어 네 번째에 이름을 올렸다. 한국 야구는 6위로 2024년을 마감했지만, 지난해 7월 4위로 올라섰고 끝까지 4위를 지키며 새해를 맞았다. .

류지현 감독이 이끄는 야구 국가대표팀이 지난 11월 4일 서울 고척스카이돔에서 훈련에 앞서 단체사진촬영을 하고 있다. 뉴시스

한국 야구는 이제 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 자존심 회복을 노린다. 한국은 일본, 대만, 호주, 체코 등과 C조에 편성됐다. 조 2위 안에 들면 8강에 진출하게 된다. 한국은 2006년 초대 대회 3위, 2009년 2회 대회 준우승을 차지했다. 그러나 2013년과 2017년, 2023년 대회에서는 모두 1라운드에서 탈락했다. 외국 유명 베팅사이트들은 한국이 WBC에서 7∼8위를 차지할 것이라고 전망하고 있다.

류지현 감독이 이끄는 야구대표팀은 선수들의 컨디션 관리를 위해 1월 9일부터 21일까지 사이판 1차 해외 캠프를 개최한다. 2월 15일부터 27일까지는 일본 오키나와에서 2차 캠프를 가질 예정이다. 류 감독은 “팬들의 성원에 보답하려면, 8강 토너먼트가 열리는 마이애미에 가야 한다. 나뿐 아니라, 대표팀 모든 관계자가 사명감을 가지고 WBC를 준비하고 있다”고 각오를 드러냈다.