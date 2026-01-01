창원대-전기연구원, 학연협력 성과 모델 함께 만든다

국립창원대학교와 한국전기연구원이 공동연구, 인재양성을 중심으로 새로운 학연협력 성과 모델을 만드는 데 힘을 모으기로 했다.

1일 국립창원대에 따르면 양 기관은 연구 성과의 현장 확산과 지역 산업 연계를 통한 실질적인 협력 성과를 창출하고 있다.

이러한 가운데 교류협력 강화와 성과 확산 등을 위해 국립창원대에서 양 기관의 학술교류회를 개최했다. 양 기관은 교육부 글로컬대학30 사업을 기반으로 공동 R&D 기획, 출연연 연계 교육 프로그램 운영, 현장 중심 인재양성 모델 구축 등을 추진하며 대학–정부출연연 협력의 대표 사례를 만들어가고 있다.

지난해 초 국립창원대와 한국전기연구원은 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 공동연구 및 인력양성을 위한 협력 기반을 마련했다. 이를 통해 공동 연구과제 발굴과 연구 인프라 공동 활용, 출연연 연계 교육·현장실습 프로그램 운영 등 구체적인 협력 과제를 단계적으로 추진하고 있다.

학술교류회는 이 같은 협력의 하나로 개최됐으며, 공동연구 소개 패널 전시(6건), 공동연구 논문 포스터 발표(10편), 인공지능(AI) 피지컬 로봇 등 비교과 프로그램 성과 전시가 진행됐다. 이를 통해 양 기관의 주요 연구 성과와 교육 성과를 한눈에 살펴볼 수 있었으며, 연구와 교육, 인재양성이 유기적으로 연계되는 학연협력 모델을 공유하는 자리로 평가받았다.

박민원 국립창원대 총장은 “2025년은 한국전기연구원과의 협력이 연구 중심 단계를 넘어 교육과 인재양성으로 확장된 의미 있는 해”라며 “앞으로도 출연연과의 협력을 통해 지역 산업과 국가 경쟁력 강화에 기여하는 실질적인 성과를 지속적으로 만들어가겠다”고 강조했다.