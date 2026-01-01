경북도, 투자유치 목표 초과 달성…성장세 이어간다

경북도는 지난해까지 거둔 투자유치 성과를 바탕으로 올해는 투자유치의 양적 성장을 넘어 질적 완성과 글로벌 확산에 행정력을 집중한다고 1일 밝혔다.

지난해 도는 전년도 실적을 뛰어넘는 총 11조원 규모의 투자유치와 1만 1335명의 고용 창출을 이루며 민선 8기 투자유치 목표액인 35조원을 웃도는 41조 300억원의 실적을 기록했다. 국제경기 둔화와 대외 불확실성 속에서도 전략적인 투자유치 활동과 기업 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진한 결과다.

데이터센터와 반도체, 이차전지, 에너지 등 미래 성장동력 산업을 중심으로 대규모 투자도 잇따랐다. 도는 지난해 성과를 바탕으로 올해에도 미래산업을 향한 투자유치를 가속한다는 계획을 세웠다.

이철우 도지사는 “지난해 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙)의 성공적인 개최를 통해 경북의 산업 경쟁력과 투자 매력이 전 세계에 확인됐다”며 “앞으로도 미래 전략산업을 중심으로 글로벌 투자를 지속 확대해 경북을 대한민국 산업 혁신과 경제성장을 이끄는 핵심 거점으로 만들어 가겠다”고 말했다.