정성호 “2026년 법무 행정의 확실한 변화 만들 것”

정성호 법무부 장관은 1일 “법무 행정의 확실한 변화를 만들어 내겠다”고 밝혔다.

정 장관은 1일 새해 첫 일정으로 이재명 대통령과 함께 국립서울현충원을 참배한 후 자신의 페이스북에 “순국 선열 앞에서 대한민국 대도약을 위해 최선을 다하겠다고 다짐했다”고 밝혔다.

정성호 법무부 장관. 연합

이어 정 장관은 “올해를 법무부 혁신의 원년으로 삼겠다”라며 “국민이 안전한 나라를 만들고 경제 성장을 뒷받침하는 법무 행정의 확실한 변화를 만들어 내겠다”고 덧붙였다.

정 장관은 전날에도 신년사를 통해 “다가오는 새해에는 검찰개혁을 완수함과 동시에, 권력이 아닌 국민을 위해 일하는 ‘새로운 법무부’에 한걸음 더 다가가고자 한다”고 했다.

정 장관은 “국민을 위한 검찰개혁에 박차를 가하여 국민이 믿고 기댈 수 있는 검찰로 다시 태어나는 한 해를 만들어 나가자”며 “검찰의 사명이자 존재 이유는 범죄로부터 국민을 보호하는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “범죄자가 죄에 상응하는 처벌을 받고 억울한 피해를 입는 국민이 없도록 검찰 본연의 역할을 충실하게 이행한다면 국민의 신뢰를 회복할 수 있을 것”이라고 당부했다.

한편 검찰청 폐지를 골자로 한 개정 정부조직법에 따라 검찰청은 오는 9월 문을 닫는다. 검찰의 수사와 공소제기(기소) 기능은 각각 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 맡게 된다.