‘보좌진 갑질’ 논란 이혜훈 측 “진심으로 사과, 반성”

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원. 뉴스1

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 제기돼 논란이 된 가운데 이 후보자 측 관계자가 “진심으로 사과한다”는 입장을 1일 밝혔다.

앞서 한 매체는 전날인 31일 2017년 당시 바른정당 의원이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취를 보도했다.

녹취에는 이 후보자가 해당 직원에게 “대한민국 말 못 알아듣느냐”, “너 아이큐가 한자리냐”, “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다” 등의 폭언과 고성을 지르는 내용이 담겼다.

폭언을 들은 인턴 직원은 사안이 발생한 후 보름 만에 의원실을 그만둔 것으로 전해졌다.

이번 논란에 대해 이 후보자 측 관계자는 1일 연합뉴스와 통화에서 "이 후보자가 업무 과정에서 해당 직원이 그런 발언으로 큰 상처를 받은 것에 대해 진심으로 사과드리고 깊이 반성하고 있다"며 "어떤 변명의 여지 없이 사죄하고 깊이 반성하는 중"이라고 전했다.

이 후보자도 더불어민주당 박지원 의원과의 통화에서 사과한 것으로 전해졌다.

박 의원은 자신의 소셜미디어(SNS)에서 이 후보자와 통화한 사실을 전하며 "(이 후보자가) 거듭 사과드리고 통렬한 반성을 하며 일로써 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다 하신다. 보좌진에게 고성으로 야단친 갑질도 송구하다 인정, 사과하신다"고 전했다.

국민의힘은 이 폭로를 계기로 본격적으로 낙마 공세에 돌입했다. 민의힘은 이 후보자가 장관 후보자로 지명되자 '배신자', '부역자'로 규정하고 이 후보자와 관련된 의혹과 제보를 수집하는 등 인사청문회에서의 송곳 검증을 예고한 바 있다.

양향자 최고위원은 이날 SBS 라디오에 출연, 해당 녹취에 대해 "익히 듣고 있었던 얘기들이라 놀랄 것은 없었다"면서도 "국회의원과 보좌관 사이는 투명해서 다 알려진다고 보면 된다. 의원의 인성과 자질, 품성이 다 드러나기 때문에 숨길 수 없는 일이다. 국민 감정의 분노 게이지를 굉장히 높일 것"이라고 지적했다.

그러면서 '지명 철회되거나 인사청문회를 통과하지 못할 것으로 보느냐'는 질문엔 "여론의 상황을 봐야겠지만 지금 상황에서는 어렵다고 본다"고 답했다.