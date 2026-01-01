힘찬 첫 울음… 새해 첫둥이는 ‘쨈이’와 ‘도리’

1일 0시 정각 강남차병원서 출생

산모 황은정·황혜련 씨 모두 건강

의료진 “첫날 탄생과 함께해 기뻐”

2026년 새해를 알리는 제야의 종소리가 울려퍼지는 순간 두 생명도 동시에 힘찬 첫 울음을 터뜨리며 병오년의 시작을 알렸다. 작은 손으로 세상을 움켜쥐며 탄생한 ‘첫둥이’들은 한국 사회에 희망의 메시지를 전하며 새해의 문을 열었다.



시계 침이 1일 0시 정각을 가리키자마자 서울 강남구 역삼동 강남차여성병원에서는 몸무게 2.88㎏ 여아 ‘쨈이’(태명)와 3.42㎏ 여아 ‘도리’(태명)가 각각 세상에 나왔다. 두 아기와 산모들 모두 건강한 상태다.

서울 강남차여성병원에서 태어난 2026년 새해 첫 아기 쨈이(왼쪽)와 도리가 각자 아빠 품에 안겨 있다. 강남차병원 제공

마음 졸이며 새 생명의 탄생을 기다리던 가족들은 기뻐하며 박수로 출산을 축하했다. 쨈이 엄마 황은정씨와 아빠 윤성민씨는 “결혼 4년 차에 오랫동안 기다리던 아기가 새해 첫날 선물처럼 찾아와 줘서 너무 기쁘다”고 전했다. 윤씨는 “너무 고생한 아내와 새벽까지 함께해 준 의료진께도 감사의 마음을 전하고 싶다”고 말했다.



황혜련·정동규씨 부부에게 도리는 첫째 아들에 이은 둘째다. 아빠 정씨는 “첫째 아이가 지어준 태명을 가진 둘째가 새해 첫 아기로 태어나 정말 특별하고 의미가 있다”며 “건강하게 둘째를 출산한 아내에게 고생했고 고맙다는 말을 꼭 전하고 싶다”고 벅찬 소감을 밝혔다. 이어 “처음부터 끝까지 아내와 아기를 세심하게 보살펴 준 김수현 교수님과 차병원 의료진께 감사드린다”고 덧붙였다.



의료진과 병원 관계자들 역시 새해의 시작을 알린 두 아이의 탄생을 축하하며 이들 가족의 앞날에 아낌없는 응원을 보냈다.



쨈이의 주치의인 강남차여성병원 산부인과 박희진 교수는 “산모와 아기 모두 건강하게 출산해 무엇보다 기쁘다”며 “출산율 회복이 기대되는 시점에서 새해 첫날 소중한 생명의 탄생을 함께하며, 출산의 기쁨과 생명의 가치를 다시 한번 생각해 보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.