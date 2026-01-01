세계 500대 부자, 2025년만 재산 2조弗 불려

최고 부자는 이변 없이 머스크

6위까지 빅테크 창업자로 포진

세계 부자 500명의 재산은 2025년에만 2조2000억달러(약 3200조원)가 증가했다. 최고 부자는 이변 없이 일론 머스크(사진) 테슬라 최고경영자(CEO)였다.



지난달 31일(현지시간) 영국 가디언이 블룸버그 억만장자 인덱스를 분석한 결과에 따르면 지난해 말 기준 세계 500대 부자 재산은 총 11조9000억원(약 1경7200조원)이었다.



가디언은 부자들의 재산 증가에 기여한 요인으로 2024년 도널드 트럼프 미국 대통령의 당선과 암호화폐, 주식, 금속 시장 등의 활황을 꼽았다.



머스크 CEO의 재산 총액이 6230억달러로 1위였다. 래리 페이지 구글 공동창업자가 2700억달러로 뒤를 이었다. 제프 베이조스 아마존 회장(2500억달러), 세르게이 브린 구글 공동창업자(2510억달러), 래리 엘리슨 오러클 회장 겸 최고기술책임자(2500억달러), 마크 저커버그 메타 회장 겸 CEO(2350억달러)가 3∼6위를 차지했다.



지난해 재산 증가액은 머스크가 1900억달러로 가장 많았고, 페이지 창업자 1010억달러, 브린 창업자 925억달러, 엘리슨 회장 577억달러, 젠슨 황 엔비디아 CEO 410억달러 순이었다.



기부로 재산을 줄이고 있는 빌 게이츠 마이크로소프트 공동창업자는 지난해 세계 최고 부자들 중 가장 큰 재산 감소액(408억달러)을 기록했다. 그래도 총 재산은 1180억달러, 세계 16위였다.