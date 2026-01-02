금융 수장들, 소비자 보호 천명 …쿠팡 겨냥 “금융기관만큼 감독” [경제 레이더]

금융당국 수장들이 올해 신년사를 통해 금융소비자 보호를 최우선 과제로 꼽으면서 올해에도 금융당국의 금융권을 향한 체질 개선 압박은 더욱 거세질 전망이다.

이억원·이찬진.

이억원 금융위원장은 1일 신년사를 통해 “금융이 국가 경제의 안전판이자 국민의 청지기로 기능하도록 금융안정과 소비자 보호라는 기본 책무를 빈틈없이 수행하겠다”며 금융의 신뢰 회복을 강조했다. 이 위원장은 “금융위원회가 경제 대도약을 선도하는 ‘금융 대전환’을 더욱 속도감 있게 추진하겠다”며 “가계부채와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 잠재 리스크를 면밀히 점검하고, 금융범죄와 금융사고로부터 소비자를 보호하며 피해자를 신속히 구제하는 데 주력하겠다”고 말혔다. 이 위원장은 △국민성장펀드를 통한 첨단산업 투자 △건전한 디지털자산 생태계 조성 등을 정책방향으로 제시했다.

이찬진 금융감독원장도 이날 “금융소비자 보호를 모든 감독의 출발점으로 삼아 금융 대전환을 추진하겠다”며 “불법사금융·보이스비핑 등 민생금융범죄 근절을 위해 민생금융범죄 특별사법경찰을 출범하고 수사당국 및 유관부처와 공조를 강화하겠다”고 밝혔다. 이 원장은 특히 쿠팡의 소비자 정보 유출 사태를 겨냥해 “대형 유통플랫폼의 경우 유관기관과 협력해 금융기관에 준하는 감독체계를 포함한 제도개선 방안을 마련하겠다”고 말했다. 쿠팡은 전자금융업자로 분류되지 않아 당국의 감독 범위 밖에 있었지만, 최근 금감원은 쿠팡 민·관 합동조사단에 합류해 쿠팡 본사의 위법행위를 살펴보고 있다.

이처럼 금융당국이 금융소비자 보호에 올해 감독 방향의 방점을 찍으면서 금융사를 향한 압박도 이어질 것으로 보인다. 최근 금감원은 조직 개편을 통해 소비자보호 부문을 원장 직속으로 두고 분쟁조정 기능을 업권별 원스톱 시스템으로 재정비해 소비자 보호 체계를 강화했다. 금융당국 관계자는 “금융감독 체계나 금융회사 내부통제 시스템을 소비자 중심으로 바꾸고 있다”며 “상품의 기획부터 판매, 이후 관리까지 전 과정에 걸쳐 소비자를 보호하겠다는 것”이라고 설명했다.