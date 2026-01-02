HD건설기계 출범… “2030년 매출 14.8조”

국내 1·2위 규모 건설기계 기업인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 통합 법인인 ‘HD건설기계’로 합병·출범했다. HD현대는 계열사인 두 회사가 모든 합병 절차를 완료했다고 1일 밝혔다. 정기선 회장과 조영철 부회장, 문재영 사장 등 그룹 주요 경영진과 임직원 200여명은 이날 HD건설기계 울산캠퍼스에서 ‘HD건설기계 출범식’을 가졌다.
HD현대는 “국내 1·2위 건설기계 기업이 결합한 HD건설기계는 울산, 인천, 군산 등 국내와 인도, 중국, 브라질, 노르웨이 등 해외 생산거점을 갖춘 연 매출 8조원 규모의 국내 최대 종합 건설기계 기업이 됐다”며 “초대 사장은 문재영 사장이 맡는다”고 밝혔다.
HD건설기계는 2030년 매출 14조8000억원 달성을 목표로, 주력 사업인 건설장비를 중심으로 수익성이 높은 엔진 사업과 AM(After Market) 사업 등 사업 전 영역에 걸친 성장 전략을 추진할 방침이다. 특히 건설장비 브랜드인 ‘HYUNDAI’와 ‘DEVELON’을 세계 최정상 브랜드로 성장시키겠다고 밝혔다.
HD건설기계는 차세대 신모델로도 세계 시장 공략에 나선다. 새 모델은 HD현대 건설기계 부문의 기술력을 결집해 완성한 제품으로, 지난해 한국과 유럽에 이어 올해 상반기 글로벌 최대 시장인 북미 출시를 앞두고 있다.
정 회장은 이날 출범식에서 “생산과 품질, 영업 등 전 영역의 재정비로 조선에 이어 그룹의 또 다른 ‘글로벌 넘버원’이 될 것으로 기대한다”고 말했다.