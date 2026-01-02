2026년 그룹 총수 신년사 공통 키워드는 ‘AI’

SK 최태원 ‘승풍파랑 정신’ 강조

반도체 넘어 새 비즈니스 창출

두산 박정원 ‘전사적 AX’ 독려



중기업계는 “성장사다리 복원”

2026년 새해를 맞아 국내 주요 그룹 총수들이 신년사를 통해 일제히 ‘인공지능(AI)’을 미래 생존을 위한 필수 조건으로 꼽으며 사업 가속화를 주문했다. 이들은 AI가 가져올 거대한 변화의 흐름을 읽고, 이를 기회로 삼아 글로벌 시장에서 주도권을 잡아야 한다고 한목소리로 강조했다.



최태원 SK그룹 회장은 1일 전체 구성원들에게 보낸 신년사에서 “AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자”며 ‘승풍파랑(乘風破浪)’의 도전 정신을 강조했다.

최태원 회장(왼쪽부터), 박정원 회장

최 회장은 “AI는 이미 우리 일상 깊숙이 들어온 현실”이라며 “메모리, 정보통신기술(ICT), 에너지솔루션, 배터리와 이를 잇는 서비스에 이르기까지 SK가 수십 년간 묵묵히 걸어온 길은 결국 오늘의 AI 시대를 준비해 온 여정이었다”고 말했다. 이어 SK그룹이 글로벌 AI 생태계를 주도하기 위해선 SK하이닉스의 AI 반도체뿐만 아니라 모든 그룹 멤버사의 사업 역량을 결집한 ‘AI 통합 솔루션’을 통해 새로운 비즈니스 모델을 만들어야 한다고 당부했다.



박정원 두산그룹 회장 역시 전사적 역량을 모아 ‘AX’(AI 전환)를 가속하겠다는 의지를 밝혔다. 박 회장은 “AI 기반 경쟁력을 갖춘 기업과 그렇지 못한 기업은 완전히 다른 선상에 있게 될 것”이라며 두산이 발전기자재, 건설기계, 로봇 등 분야에서 보유한 세계적 수준의 제조 역량과 데이터를 바탕으로 ‘피지컬 AI’ 시대를 선도하자고 독려했다.



앞서 신년사를 발표한 구광모 LG그룹 회장은 AI 시대를 ‘새로운 미래가 열리는 변곡점’으로 규정했고, 정기선 HD현대 회장은 AI 시대에 가장 중요한 경쟁력으로 ‘원천 기술 조기 확보’를 꼽은 바 있다.



한편 중소기업계는 지난해에 이룬 위기 극복과 회복의 성과가 올해는 성장으로 이어져야 한다고 강조했다.



한성숙 중소벤처기업부 장관은 신년사에서 올해 중기부 핵심 목표를 “중소·벤처·소상공인의 성장 사다리 복원”이라고 못 박았다. 김기문 중소기업중앙회장은 이와 관련해 소상공인이 95%를 차지하고 소기업과 중기업은 4.7%에 불과한 ‘압정형 구조’를 지적하며 소상공인이 소기업, 중기업으로 성장할 수 있는 경로를 복원해야 한다고 말했다.



중기업계 신년사에선 고금리·고환율과 내수 침체, 글로벌 통상 환경의 불확실성이 상존하는 상황에서 정부 차원의 단기 부양이나 재정 지원만으로는 한계가 있고, 기술 혁신과 제도 개편을 통한 체질 개선이 선행돼야 한다는 인식도 공유됐다.