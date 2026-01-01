전쟁·재난없는 번영의 새해로

신년 희망의 불 밝힌 지구촌



총기 참사 시드니, 삼엄 경비 속 불꽃놀이

美 타임스스퀘어선 르세라핌 등 무대

맘다니, 폐쇄된 역서 뉴욕시장 취임식



중국 시진핑, 대만과 통일 의지 재확인

대만·日 정상은 국권수호·번영 메시지

전시 러시아·우크라, 내부 결속 다져

지구촌 곳곳에서 시민들은 테러와 재난·재해, 전쟁이 없는 한 해를 바라며 2026년 새해를 맞이했다. 각국 지도자들은 자국 번영을 강조한 신년사를 발표했다.

1일(현지시간) AP, AFP통신 등에 따르면 호주 시드니는 화려한 불꽃놀이로 새해를 시작했다. 지난달 14일 본다이 비치에서 최악의 총기 난사 사건이 발생한 지 한 달도 채 지나지 않은 만큼 무장 경찰의 삼엄한 경비가 펼쳐졌다. 시드니가 속한 뉴사우스웨일스주의 크리스 민스 주총리는 “극단주의 세력은 행사의 적은 인파를 자신들의 승리로 해석할 것”이라며 행사 동참을 독려했다. 시민들은 행사 시작 전 1분간 희생자를 추모하는 묵념의 시간을 가졌다. 자정이 되자 9t에 달하는 폭죽이 밤하늘을 오색빛으로 수놓았다.

형형색색의 화려한 불꽃이 호주 시드니 하버 브리지와 오페라 하우스 상공을 수놓고 있다. 시드니=로이터연합뉴스

지난해 11월 발생한 아파트 화재로 최소 161명이 사망하는 비극을 겪은 홍콩은 불꽃놀이를 취소했다. 대신 홍콩 주요 랜드마크 건물 외관이 카운트다운 시계로 변신했고 자정에는 조명 쇼가 이어졌다. 그리스는 저소음 불꽃놀이, 레이저 쇼 등으로 조용하면서도 화려한 새해맞이 행사를 열었다. 청각이 예민한 어린이와 반려동물을 배려한 조치다.

미국은 신년 행사에 건국 250주년 의미를 담았다. 워싱턴 기념탑은 성조기와 미국 독립선언서 등의 조명으로 장식했고, 뉴욕 타임스스퀘어는 성조기 색깔의 크리스털 볼로 현장을 꾸몄다. 이날 타임스스퀘어에서 진행된 새해맞이 행사에는 걸그룹 르세라핌과 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 걸그룹 헌트릭스의 노래를 부른 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 무대에 올라 큰 박수를 받았다.

조란 맘다니 신임 뉴욕시장이 2026년 시작과 함께 뉴욕 구시청 지하철역에서 취임 선서를 하고 있다. 뉴욕=UPI연합뉴스

최초의 무슬림 출신 조란 맘다니 뉴욕시장은 이날 0시1분(한국시간 1일 오후 2시1분)을 기해 4년 임기에 들어갔다. 그는 현재는 폐쇄된 뉴욕 구시청 지하철역에서 레티샤 제임스 뉴욕주 법무부 장관의 주재 아래 비공개 취임 선서를 진행했다. 이어 오후 1시 뉴욕시청 앞에서 공식 취임식을 열었다. 맘다니 시장은 이날 비공개 취임 선서와 공식 취임식에서 모두 이슬람교 경전인 쿠란에 손을 얹고 선서했다. 9·11테러의 상흔으로 이슬람 혐오가 남아있던 뉴욕에서 시장이 취임 선서식에 쿠란을 들고나온 것은 이번이 처음으로 상징적인 의미를 지닌다는 평가다. 맘다니 시장은 선서 후 “진정한 영광”이라고 말했다.

각국 정상들도 저마다 메시지를 냈다. 시진핑 중국 국가주석이 전날 “조국 통일의 역사적 대세는 막을 수 없다”며 대만 통일 의지를 재확인한 데 맞서 라이칭더 대만 총통은 ‘국가 주권의 확고한 수호’를 강조했다. 라이 총통은 올해 추진할 네 가지 목표 중 첫 번째로 ‘더 안전하고 굳건한 대만’을 꼽으며 “중국의 엄중한 군사적 야심에 직면한 지금, 대만은 기다릴 시간도 내부 갈등으로 소모할 시간도 없다”고 말했다.

1일(현지시간) 중국 베이징 천단공원 기년전 뒤로 새해 첫 태양이 떠오르고 있다. 베이징=신화연합뉴스

햇수로 5년째 전쟁을 이어가고 있는 러시아와 우크라이나 대통령은 승리를 강조했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 “우리의 영웅인 ‘특별군사작전’ 참가자들을 말과 행동으로 응원한다”고 말했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “희망과 믿음을 바탕으로 함께 앞으로 나아가고 있다”며 “우리는 평화를 믿고 이를 위해 싸우고 또 노력할 것”이라고 다짐했다.

브라질 리우데자네이루 코파카바나 해변에서 열린 새해맞이 불꽃놀이 행사에서 한 남성이 국기를 들고 즐거워하고 있다. 리우데자네이루=AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리는 올해가 쇼와(昭和) 일왕 취임 100주년이 되는 해라고 의미를 부여했다. 쇼와 시대 당시 전후 고도 경제성장을 통해 ‘오늘보다 내일은 더 나아질 것’이라는 희망을 가졌던 것처럼 현재의 인구 감소, 고물가, 엄중한 안보 환경 등을 각종 개혁으로 극복해 “일본 열도를 강하고 풍요롭게 만들고, 이를 통해 희망이 생기도록 하겠다”는 각오다.