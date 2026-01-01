“IQ 한 자리냐” 이혜훈도 보좌진 갑질 논란… 더 난감해진 與

국힘 출신 기획예산처 장관 후보

인턴직원에 폭언 녹취록 공개돼

“널 죽였으면…” “터진 입이라고”

李 “변명 여지 없어… 사죄·반성”



민주, 김병기 유사 사태에 당혹

추가 폭로 우려… 공개 언급 피해

국힘 “인성에 문제… 지명 철회를”

양향자 “청문회 통과 어려울 것”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 과거 보좌진에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 제기되자 더불어민주당은 정초부터 심란한 표정이다. 보좌진에 다양한 갑질을 한 의혹을 받는 김병기 의원이 지난 연말 원내대표 취임 200일 만에 불명예 퇴진한 마당에 또 다른 갑질 폭로가 나오자 당내에선 “이걸 우리가 방어해줘야 하는 것이냐”는 당혹감마저 감지된다. 이 후보자를 ‘배신자’로 보는 국민의힘은 어떻게든 그를 낙마시키겠다고 벼르고 있다.

사진=뉴스1

◆말 아끼는 與… “여론의 검증 시간”

1일 민주당은 이 후보자의 갑질 의혹 육성 녹음이 공개된 것과 관련한 공식 언급을 피했다. 그러나 개별 의원들은 이 후보자가 옛 인턴 직원에게 폭언을 쏟아냈던 데 대해 부정적 반응을 보였다. 한 민주당 중진 의원은 “이재명 대통령이 보수·진보 가리지 않고 인재를 등용하겠단 좋은 취지로 이 후보자를 내정했는데, 이렇게 갑질 문제가 나오면 정말 당에서 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 했다.

민주당은 이 후보자를 겨냥한 추가 폭로가 제기될 것을 우려하고 있다. 김 의원은 물론 이전에 여성가족부 장관 후보자에서 낙마한 강선우 의원의 갑질 의혹도 옛 보좌진에 의해 시리즈 형식으로 제기된 전례가 있어서다. 정치권에선 “당분간은 여론의 검증과 평가의 시간이 될 것”이란 반응이 나왔다.

전날 언론을 통해 공개된 육성 녹음에 따르면 이 후보자는 2017년 바른정당 의원 시절 인턴 직원에게 “대한민국 말 못 알아들어?” “네 머리에는 그게 이해가 되니? 아이큐 한 자리야?” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다” 등 폭언을 쏟아냈다. 그 직원이 해명하려 하자 “입이라고 그렇게 터졌다고 네 마음대로 지껄이고 떠들어?”라고도 했다. 여권 일각에선 “이 후보자의 면모에 대해선 국민의힘이 더 많은 정보를 알고 있을 것”이란 우려 섞인 반응이 이어지고 있다.

이 후보자 측은 “이 후보자가 업무 과정에서 해당 직원이 그런 발언으로 큰 상처를 받은 것에 대해 진심으로 사과드리고 깊이 반성하고 있다”며 “어떤 변명의 여지 없이 사죄하고 깊이 반성하는 중”이라고 전했다.

◆낙마 벼르는 野… “지명 철회해야”

이 후보자에 대한 송곳 검증을 예고해 온 국민의힘은 이번 폭로를 계기로 본격적인 낙마 공세에 돌입했다. 양향자 최고위원은 이날 SBS 라디오에 출연해 “(해당 녹취는) 익히 듣고 있었던 얘기들이라 놀랄 것은 없었다”며 “의원의 인성과 자질, 품성은 다 드러나기 때문에 숨길 수 없는 일”이라고 말했다. 그는 “여론의 상황을 봐야겠지만 지금 상황에서는 (청문회 통과가) 어렵다고 본다”고 강조했다.

같은 당 주진우 의원도 사회관계망서비스(SNS)에 “즉시 병원 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관 시키느냐”며 “이 대통령은 경기지사 때 ‘갑질은 무관용 원칙’이라고 했다. 당장 지명을 철회하라”고 촉구했다. 이 후보자의 청문회를 담당할 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 의원들은 최근 회의를 열어 그간 제보받은 이 후보자의 의혹과 청문회 전략 등을 논의한 것으로 전해졌다.

한 야권 관계자는 “이 후보자의 추가 갑질 정황은 물론 남편·자녀와 관련한 또 다른 비위 의혹이 제기될 가능성이 높다”고 말했다.