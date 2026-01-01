한울본부, 울진 체육특기생 57명에 장학금 2850만원 전달

한국수력원자력 한울원자력본부는 울진군 체육특기생 57명을 선정, 2850만 원의 장학금을 수여했다고 1일 밝혔다.

한울본부가 울진군 체육꿈나무 육성을 위한 장학금을 전달하고 있다. 한울본부 제공

이번 장학금 전달은 2017년부터 추진 중인 지역 체육인재 육성 사업의 일환으로 마련했다.

이들은 전국사격대회와 전국고등축구 스플릿 리그 등 각종 대회에서 우수한 성과를 거뒀다.

이세용 한울본부장은 "앞으로도 지역 인재들이 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 응원과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.