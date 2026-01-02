주우재 "30대 후 1일 1.5식"…90대 의사 "절대 비추"

KBS2 '옥탑방의 문제아들' 방송 화면 캡처

방송인 주우재가 하루 1.5식을 한다고 했다. 의사들은 추천할 수 없는 식습관이라고 했다.

주우재는 1일 방송한 KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 나와 한국 의학계 원로인 이시형·윤방부 박사와 건강에 관해 얘기했다. 각각 93세, 84세인 두 사람은 철저한 자기관리로 아직까지 현역으로 활동 중이다.

주우재는 "30대 이후부터 1일 1.5식을 하고 있다"며 이런 소식 습관이 장수 또는 건강과 관련이 있는지 물었다.

이시형 박사는 "하루에 한 끼 먹는 건 절대 추천하지 않는다"고 했다.

이 박사는 "나도 소식을 하는 편이지만 하루에 한 끼만 먹지는 않는다"며 자신은 하루 세 끼를 모두 먹고 공복 12시간을 유지한다고 말했다.

이 박사는 오전 6시에 아침 식사를 하지만 저녁을 일찍 먹어 공복을 유지한다고 했다. 또 세 끼의 영양 균형도 맞춘다고 했다.

이 박사는 주우재를 향해 "저런 양반은 아주 특수한 체질"이라고 말했다.

윤 박사 역시 주우재 식습관을 우려했다.

윤 박사는 "먹는 것에 너무 야박하면 안 된다. 활동한만큼 먹어야 한다"고 했다. 또 "가능하면 즐겁게 맛있게 골고루 먹되 너무 많이 먹지 않는 게 핵심"이라고 했다.

<뉴시스>