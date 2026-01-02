2026년 국가공무원 공채 선발 규모 5351명 확정…9급 3802명

올해 국가공무원 공채시험 선발 인원이 5351명으로 확정됐다.

인사혁신처는 2일 이같은 내용이 담긴 ‘2026년도 국가공무원 공개경쟁 채용시험 계획’을 관보 등에 공고했다.

올해 직급별 선발 인원은 5급 공채 341명, 외교관 후보자 40명, 7급 공채 1168명, 9급 공채 3802명이다. 7급 공채에는 이재명 대통령의 지시에 따라 증원한 근로감독·산업안전 분야 공무원 500명이 포함됐고, 이에 9급 공채 선발 인원이 작년과 비교해 그만큼 줄었다.

필기시험은 5급·외교관 후보자는 3월 7일, 9급은 4월 4일, 7급은 7월 18일에 각각 치러진다. 이미 1차 시험을 마친 근로감독·산업안전 분야 7급 공채는 3월까지 3차 시험을 마치게 된다. 시험 일시는 시험 관리 사정에 따라 변경될 수 있다.

공무원 공채시험에서 공직적격성평가(PSAT)와 한국사를 치르는 것은 올해가 마지막으로, 내년부터는 별도의 검정 시험과 국사편찬위원회 주관 한국사능력검정시험으로 각각 대체될 예정이다.

최동석 인사처장은 “급변하는 행정 환경에 빠르게 대응하고 국정 현안을 조속히 추진하기 위한 인력확보에 중점을 두고 공채 선발계획을 수립했다”고 말했다.