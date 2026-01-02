새해 첫 출근길 최저기온 영하 17도… 낮에도 영하권, 바람까지 강해

2026년 첫 출근길인 2일 금요일 아침 기온이 영하 17도까지 떨어진다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오고 바람도 강하게 불어 매우 춥겠다.

기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 충남권과 충북 중·남부, 전북 서해안과 남부 내륙, 전남권, 제주도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전국에 강추위가 찾아온 1일 종로구 광화문거리 일대에서 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

특히 전라권 서부와 제주도, 울릉도·독도를 중심으로 강하고 많은 눈이 내릴 가능성이 있어 대설특보가 확대될 수 있다. 눈이나 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있어 교통안전에 유의해야겠다.

예상 적설량은 △서해5도 1~3㎝ △충남 서해안 1㎝ 안팎 △대전·세종·충남 내륙 1㎝ 안팎 △충북 중·남부 1㎝ 안팎 △전북 서해안·남부 내륙 3~8㎝(많은 곳 전북 서해안 10㎝ 이상) △광주·전남 서부 3~8㎝(많은 곳 전남 서해안 10㎝ 이상) △전남 동부 1㎝ 안팎 △울릉도·독도(3일 새벽까지) 10~30㎝ △제주도 산지(3일 오전까지) 10~20㎝(많은 곳 30㎝ 이상) △제주도 중산간 5~10㎝ △제주도 해안 2~7㎝다.

예상 강수량은 △서해5도 1㎜ 안팎 △충남 서해안 1㎜ 안팎 △대전·세종·충남 내륙 1㎜ 안팎 △충북 중·남부 1㎜ 안팎 △전북 서해안·남부내륙 5~10㎜ △광주·전남 서부 5~10㎜ △전남 동부 1㎜ 안팎 △울릉도·독도(3일 새벽까지) 10~30㎜ △제주도(3일 오전까지) 5~30㎜다.

수도권과 강원 내륙·산지, 충북, 일부 충남 내륙, 전북 동부, 경북 내륙에 한파특보가 발효된 가운데 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 곳이 많겠고, 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 경북 북동 내륙·산지는 영하 15도 안팎까지 내려가겠다.

아침 최저기온은 -17~-5도, 낮 최고기온은 -6~4도를 오르내리겠다. 평년보다 기온이 약 5도 낮겠으며, 강한 바람까지 더해져 체감온도는 더욱 낮아지겠다. 주요 지역 아침 최저기온은 서울 -12도, 인천 -12도, 수원 -12도, 춘천 -15도, 강릉 -7도, 청주 -11도, 대전 -12도, 전주 -8도, 광주 -6도, 대구 -9도, 부산 -6도, 제주 1도다.

낮 최고기온은 서울 -4도, 인천 -4도, 수원 -3도, 춘천 -3도, 강릉 3도, 청주 -2도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 1도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 5도다. 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.