숙행과 ‘불륜’ 男 “키스는 했지만 동거 안 해”

사진=숙행 SNS

트로트 가수 숙행(본명 한숙행·46)이 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 상간남으로 지목된 유부남 A씨 “숙행과 관계를 맺을 당시 가정이 이미 파탄 난 상태였다”며 숙행은 피해자라고 말했다.

A씨는 지난 1일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에 업로드된 '충격 단독! 숙행 유부남 심경 토로 '동거? 엘리베이터 키스는요'"라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

해당 채널과 인터뷰에서 숙행과 동갑인 1979년생 사업가라고 자신을 소개한 A씨는 그녀의 만남 과정과 세간에 제기된 의혹에 대해 해명했다.

A씨에 따르면, 숙행은 절친을 통해 소개 받았다. 지난 2024년 8~9월께 처음 만나 밥을 먹었다. 작년 1월부터 친분이 생겼다고 했다. 비슷한 시기에 숙행의 부산 행사에 동행한 것과 관련해선 숙행의 매니저가 병원에 있어 마침 부산 출장을 갔던 자신이 따라갔을 뿐이라며, 당시 숙행과 교제하지 않았다고 해명했다.

그러다 작년 2월 초 아내와 별거를 시작하면서, A씨는 숙행과 가까워졌다고 주장했다.

그러면서 "아내와 당장 관계를 정리하고 싶었으나, 아이 수능 끝날 때까지 기다렸다"면서 "숙행은 (제 고백에) 겁을 냈고 저한테 계속 (부부 관계가 정리가 맞는지) 확인했다"고 설명했다.

그는 "숙행에게도 '이혼을 전제로 별거 중이고 현재 모든 게 마무리된 거나 마찬가지'라고 계속 설득했다"고 부연했다.

JTBC '사건반장' 화면 캡처

A씨는 무엇보다 숙행과 동거한 적이 없다고 항변했다. 아파트 엘리베이터 CCTV에 포착된 두 사람의 키스 장면에 대해선 "제가 따로 나와 사는 집에 숙행이 왔다가 찍힌 거다. 숙행이 우리 집에 자주 왔다 갔다 했을 뿐이다. 아내가 한집에 살았다고 단정 지은 것"이라고 주장했다.

A씨는 또 "숙행이 유부남 만난 사실 자체를 부정하는 건 아니다. 하지만 숙행 입장에서는 억울할 수 있다. '서류만 정리 안 된 거지, 이혼을 한 거구나'라고 인지한 거다"라며 "결과적으로 제 말을 믿고 속은 것"이라고 말했다.

마지막으로 "숙행이 저한테 모든 책임을 돌렸으면 좋겠다. 금전적인 피해를 보면, 어떻게든 보상해 줄 거다. 숙행이 지금 너무 많이 상처받았을 것 같아 마음이 아프다"고 덧붙였다.

숙행 역시 불륜 상대인 A씨가 자신을 속였다고 주장하는 중이다. 그가 자신에게 가정이 파탄났다고 했고, 재산분할에 위자료 정리까지 끝나 법적으로 정리하는 단계만 남았다고 했다는 것이다.

숙행에 대한 상간녀 의혹은 지난달 29일 JTBC '사건반장'이 제기했다. 한 여성이 해당 프로그램에 트로트 여가수가 자신의 남편과 부적절한 관계에 있다고 제보했다. 남편과 여가수가 동거 중이라고도 했다. 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 두 사람이 포옹하거나 입맞춤하는 모습이 담겼다.

'사건반장'은 익명으로 해당 내용을 전했으나 온라인상에서는 상간녀가 숙행이라는 추측이 나돌았고, 결국 숙행이 입장을 냈다. '사건반장'도 직후 숙행의 이름을 밝히며 그녀가 낸 입장을 전했다.

한편 숙행은 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯1'에서 최종 6위를 했다. 23일 첫 방송한 '현역가왕3'로 6년만 트로트 경연에 도전했다.

