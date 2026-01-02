제주 대설주의보 일부 산간도로 통제… 눈길 교통사고 잇따라

2일 제주 대부분 지역에 대설주의보가 내려진 가운데 많은 눈이 쌓이고 빙판길로 변해 눈길 교통사고가 잇따랐다.

제주기상청은 이날 오전 제주도 산지와 중산간 북부, 제주도 동부·남부·서부 등의 지역에 대설주의보를 내렸다. 또 제주도 남부를 제외한 전 지역에 강풍주의보를 발효했다.

눈이 쌓인 산간도로인 1100도로(축산단지∼구 탐라대 사거리)와 516도로(제주대학교 사거리∼ 서성로 입구 교차로), 제1산록도로(어음1교차로∼산록도로 입구 삼거리), 서성로, 첨단로에서는 대형·소형 차량 모두 운행이 통제됐다.

번영로, 평화로, 남조로, 비자림로, 제2산록도로, 명림로, 애조로 전 구간에서는 소형 차량의 경우 월동장구를 갖춰야 운행할 수 있다.

눈길 교통사고도 잇따랐다. 이날 오전 8시 11분쯤 제주시 용담일동 도로에서 차량끼리 부딪혀 1명이 다치는 등 3건의 눈길 교통사고로 4명이 병원으로 옮겨졌다. 강풍으로 제주시 도남동 교통신호등이 파손되기도 했다.

눈길 교통사고. 제주도소방안전본부 제공

제주도에는 3일 오전까지 곳에 따라 비 또는 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 해발고도 1천500ｍ 지역 15cm 이상, 산지 5∼10㎝, 제주도 중산간 3∼8㎝, 제주도 해안 2∼7㎝다.