‘대설특보’ 전남 장성에 밤사이 10cm 눈 내려

입력 : 2026-01-02 09:16:47
수정 : 2026-01-02 09:16:46
광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
대설특보가 내려진 광주·전남 지역에 밤사이 많은 눈이 내렸다.

 

2일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대가 10.9㎝로 가장 많았다.

 

2일 광주 북구 오치동에서 초등학생들이 등교를 위해 빙판길을 걸어가고 있다. 뉴스1

목포 9.7㎝, 신안 압해도 9.1㎝, 함평 월야 8.7㎝, 영광 8㎝, 무안 전남도청 7.9㎝, 해남 산이 7.4㎝, 광주 3.6㎝ 등을 기록 중이다.

 

하루 동안 내린 눈이 가장 많이 쌓였을 때의 깊이를 의미하는 최심신적설은 장성 상무대 11.2㎝, 목포 9.7㎝, 신안 9.5㎝, 함평 월야 9㎝, 무안 전남도청 8.1㎝ 등이다.

 

전남 나주·장성·강진·해남·완도·영암·무안·함평·영광·목포·진도·신안 등 12개 시군에는 전날부터 대설주의보가 내려진 상태다.

 

지역마다 차이가 있지만, 눈은 이날부터 서서히 그치거나 오는 3일 오전까지 내릴 것으로 예보됐다.

 

이날까지 광주와 전남 동부 지역 예상적설량은 각각 1~5㎝, 1㎝ 내외고, 전남 서부 지역은 3일까지 1~5㎝ 눈이 더 내리겠다.

 

눈이 내리면서 기온도 떨어졌다.

 

이날 오전 5시 기준 기온은 광주 조선대 -8.1도, 화순 백야면 -7.2도, 순천 -6.8도, 장성 -6.7도, 곡성 -6.6도, 영암 시종 -6.4도 등 대부분 지역이 영하권에 머물렀다.

 

광주지방기상청 관계자는 “어제부터 내린 눈이 녹았다가 다시 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다”고 말했다. 광주와 전남소방본부에는 현재까지 눈으로 인한 피해 신고는 접수되지 않았다.

한현묵 기자

