“소원 들어주세요”…소원 명소 ‘의령 솥바위’ 새해 첫날 해맞이 인파 북적

“올해 우리 가족 모두 건강하면 그걸로 충분하죠.” “올해 수능 대박 나게 해주세요.” “병오년 힘찬 기운 받아 입사하게 해주세요.”

소원 명소로 알려진 경남 의령 ‘솥바위’에 모인 해맞이객들이 새해 일출을 보며 소원을 빌고 있다. 의령군 제공

지난 1일 2026년 병오년 새해 첫날. 소원을 들어준다는 명소 경남 의령군 ‘솥바위’에는 새해 희망을 품은 해맞이객들로 인산인해를 이뤘다.

의령군 정암철교 아래에 자리한 솥바위 일원은 일출을 보기 위해 모여든 시민들로 이른 아침부터 활기를 띠었다.

솥바위는 ‘반경 20리 안에 큰 부자가 난다’는 전설이 깃든 곳이다.

특히 삼성·LG·효성 등 국내 대기업 창업주들의 고향과 맞물리며 더욱 널리 알려졌다.

여기에 부를 기원하는 축제인 ‘의령 리치리치페스티벌’이 단기간에 의령을 대표하는 축제로 자리매김하면서, 행운과 부의 상징으로 솥바위를 찾는 발길도 해마다 늘고 있다.

군에 따르면 이날 솥바위 일대에 약 3000명이 모인 것으로 집계됐다.

소원 명소로 알려진 경남 의령 ‘솥바위’에서 새해 해맞이 행사에 참여한 오태완 의령군수(왼쪽 다섯 번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. 의령군 제공

이는 지난해 약 1000명보다 세 배가량 늘어난 규모로, 새해를 맞아 솥바위의 인기가 한층 높아졌음을 보여준다.

해맞이객들은 일출 카운트다운 이후 오전 7시42분쯤 솥바위 뒤편 하늘이 붉게 물들며 해가 모습을 드러내자 박수와 환호로 새해의 시작을 반겼다.

이들은 소망을 담은 소원지를 작성해 소망등에 달고, 솥바위를 향해 한 해의 바람을 빌었다. 현장 곳곳에서는 가족, 연인, 친구들과 함께한 시민들의 기대 어린 표정이 이어졌다.

연희패 노리마당의 공연은 의령의 번영을 기원하는 흥겨운 무대로 분위기를 띄웠고, 행사를 주관한 새마을운동 의령군지회는 떡국과 어묵, 따뜻한 차를 나누며 새해 온정을 더했다.

의령군은 인파 운집에 대비해 질서 유지와 교통 관리, 안전요원 배치 등 사전 안전관리 대책을 마련했다.

경찰서와 소방서 등 관계기관과 협업해 행사가 안전하게 진행되도록 만전을 기했다.

오태완 의령군수는 “새해 첫날부터 솥바위를 찾은 많은 분들로 의령이 한층 활기를 띠고 있다”며 “올해는 군민 한 분 한 분의 삶이 더욱 넉넉해지고 희망으로 채워지길 바란다”고 말했다.