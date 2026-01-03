연세의대, 한국인 만성질환 영양 국가표준 만든다

연세의료원은 연세대학교 산학협력단의 ‘한국인 만성질환 영양 참조표준 데이터센터’가 최근 국가참조표준센터(NRSC)로 선정됐다고 3일 밝혔다.

국가참조표준센터는 한국표준과학연구원(KRISS) 산하 제도로 데이터의 정확도와 신뢰성을 국가 차원에서 공인해 ‘국가 기준’으로 실제 활용할 수 있는 데이터를 생산·관리하는 기관을 지정한다.

연세대학교 의료원 전경. 연세의료원 제공

특히 의료·임상 분야와 만성질환 환자 기반 영양 데이터가 국가참조표준으로 지정된 사례는 매우 드물다. 국가참조표준센터로 지정되기 위해서는 ‘질환별·환자 기반 영양 데이터를 국가 기준으로 발전시킬 수 있는 실질적 역량을 갖춘 기관’으로서의 역할수행이 핵심요건이다.

이번 지정의 배경에는 연세대 의대와 세브란스병원이 오랜 기간 축적해 온 임상 데이터 기반의 연구 역량과 표준화 경험이 있다. 먼저, 연세대 의대는 고혈압·당뇨병·이상지질혈증·만성신질환, 비만 등 만성질환자와 암 환자를 대상으로 영양 섭취, 임상 지표, 생활습관 데이터를 연계한 다양한 역학 및 임상연구를 지속적으로 수행해 왔다.

또 실제 의료현장에서 영양대사클리닉을 운영하며 임상 근거를 축적해 왔으며 이는 건강인 중심의 기존 영양 데이터와 달리, 실제 진료 현장에서 활용 가능한 근거 데이터라는 점에서 차별성을 지닌다.

해당 센터는 식이 조사, 영양소 분석, 임상 데이터 연계 전 과정에 대해 표준화된 절차와 검증 체계를 구축하고, 국가참조표준센터가 요구하는 데이터 신뢰성 기준을 충족해 왔다.

이는 개인차와 변동성이 큰 임상 데이터를 체계적으로 관리 통제할 수 있는 역량을 인정받았다는 의미다. 특히, 최근 전 세계적으로 주목받는 정밀영양 분야에서 연세대 의대는 임상 연구 역량, 다학제 협력 구조, 인공지능(AI)·디지털헬스 연계 가능성을 동시에 갖춘 기관으로 평가됐다.

이번 지정을 통해 센터는 한국인 만성질환자의 영양 섭취 기준을 체계적으로 정립하고, 임상 가이드라인 근거 제공, 정밀영양 연구 등은 물론 나아가 메디푸드·K푸드 고도화 등으로 이어지는 공공·연구·산업 연계 데이터 허브 역할을 수행할 예정이다.

센터책임자 이지원 교수는 “이번 국가참조표준센터 지정은 단순한 연구 성과가 아닌 한국인 만성질환자의 영양 기준을 임상 근거에 기반해 새롭게 정립해야 하는 책임과 역할을 부여받은 것”이라며 “의료 현장과 정책, 연구 전반에서 활용 가능한 신뢰도 높은 표준 데이터를 구축하겠다”고 말했다.